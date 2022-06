Inaugura Mauricio Tabe "coworking" para mujeres emprendedoras en Faro Escandón

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, inauguró el primer espacio digital o "coworking" al interior del Faro Escandón, con el objetivo de impulsar a las mujeres emprendedoras de esta demarcación.

Acompañado de vecinas de la colonia Escandón, Mauricio Tabe explicó que este proyecto servirá a todas aquellas mujeres que desean emprender y que necesitan de la tecnología, por lo que en este espacio digital encontrarán las herramientas necesarias para cumplir sus objetivos.

“Este espacio digital, que es un espacio como se le denomina ahora de ‘coworking’, un espacio de trabajo para que quienes quieran utilizar los instrumentos tecnológicos y el servicio de conectividad lo puedan hacer y que el no tener para pagar el internet, el no tener para una computadora actualizada, no sea una barrera para emprender”, refirió.

El alcalde @mauriciotabe inauguró la Semana del Emprendimiento con la apertura de 'Tu Espacio Digital' en #UnFaroCercaDeTi Escandón con el apoyo de @ImpactHubCDMX. Aquí podrás encontrar todas las herramientas para una vida laboral.

📝Regístrate: https://t.co/j4P381DtCI pic.twitter.com/gbqWjmVSE9 — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) June 27, 2022

Por su parte, Alessandra Rojo de la Vega, directora general de Desarrollo Social de Miguel Hidalgo, detalló que las mujeres que tengan a sus hijas e hijos, podrán llevarles a este Faro para que mientras trabajan, los pequeños puedan divertirse mientras su mamá trabaja.

“A partir de hoy vamos a tener una sala de juntas a su disposición para concretar los sueños de las emprendedoras miguelhidalguenses, habrá proyectores para reuniones virtuales, habrá computadoras para estudiar, para trabajar en línea, con la posibilidad de que vengan con sus hijas, con sus hijos”, anunció.

En el evento estuvieron presentes el representante de Impact Hub México, Mario Alberto Romero, y Fabiola Ortíz, presidenta de la Asociación Mexicana Jefas de Empresa de la Ciudad de México, quienes coincidieron que estos espacios son muy importantes, pues visibilizan el talento femenino.

¿Por qué en @AlcaldiaMHmx PRIMERO LAS MUJERES?



🟣Hay una deuda histórica en donde ellas han estado en desventaja y buscamos un piso más parejo para cambiar su realidad.



👩‍👧#UnFaroCercaDeTi tiene instalaciones para las y los más pequeños mientras sus mamás trabajan. pic.twitter.com/E1k2vWR2De — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) June 27, 2022

En tanto, la diputada Margarita Zavala consideró que estas acciones ayudan a la reactivación económica y a que las mujeres tengan una posición económica que también las ayude a evitar circunstancia de violencia.

Finalmente, la senadora Xóchitl Gálvez estimó que este "coworking" gratuito está acorde a la actualidad de la vida diaria, en donde la digitalización, la conectividad y el conocimiento de las habilidades tecnológicas son una herramienta necesaria para tener un buen empleo.

Con la remodelación y digitalización del Faro Escandón, la alcaldía Miguel Hidalgo también da cumplimiento a la vocación que se dio a este centro, que es el del impulsar a las madres trabajadoras, emprendedoras y estudiantes.

Felicito el gran trabajo de las compañeras que impulsaron ‘Tu Espacio Digital’ en Escandón y especialmente todo mi cariño a la familia de Bertina que le echó todas las ganas para hacerlo realidad y que lamentablemente no pudo acompañarnos.



Descanse en paz.🕊 pic.twitter.com/BFQofmqTJa — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) June 27, 2022

JVR