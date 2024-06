Incrementan 465% las atenciones de la SSC por delitos cibernéticos

Los reportes por presuntos delitos cometidos en redes sociales atendidos por la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) entre 2020 y 2023 incrementaron 465.2 por ciento.

En respuesta a una solicitud de transparencia, la dependencia capitalina detalló que en 2020 sólo registró cuatro mil 87 incidencias cibernéticas, cifra que incrementó a 16 mil 257 al siguiente año, luego a 22 mil 670 y a 23 mil 103.

El oficio con número SSC/SIeIP/8560/2024 detalla que los delitos de los que la Policía Cibernética reportó más casos durante el año pasado fueron delitos contra la seguridad informática, la extorsión, el fraude y la suplantación de identidad.

Ana suele realizar compras por internet, hace algunos meses trató de conseguir una figura Funko Pop! personalizada, por lo que buscó páginas en Facebook que cumplieran con las características que buscaba, pero se encontró con un fraude en línea.

En entrevista con La Razón, la mujer comentó que indagó en la página de Facebook para asegurarse que ya habían entregado otros trabajos y que estuvieran bien hechos, por lo que le dio seguridad de que se trataba de un negocio supuestamente confiable e hizo su pedido.

“Cuando pregunté en Messenger me mandaron directamente a WhatsApp y me hicieron preguntas muy específicas, me pidieron fotos y detalles de lo que yo quería, en este caso como era un muñeco personalizado, les dije la ropa con lo que la quería, color de cabello, entre otras cosas, por eso no me di cuenta que era un fraude”, explicó.

La joven añadió que ella preguntó el lapso de tiempo en que le entregarían su pedido, el costo, los tipos de modelo y una vez que resolvieron sus dudas, le mandaron el número de cuenta donde tenía que hacer el depósito correspondiente por 580 pesos.

Para ese momento Ana no había consultado en otros lugares el costo de los muñecos personalizados, por lo que creyó que el precio que le dieron era normal, pero después de que se dio cuenta que era un fraude, consulto y se percató que los costos estaban muy arriba del presupuesto que le habían dado.

Gráfico

“Hice el depósito por adelantado porque me dijeron que era necesario para garantizar la compra, también que llegaría a mi domicilio en un lapso de tres a cinco días, en los cuales estuve preguntando dudas que me surgieron después, en ese tiempo siguen contestando para que uno no sospeche, pero después me di cuenta que era una estafa”, recordó.

Después de que pasó el plazo de cinco días, buscó la página de Facebook donde hizo su pedido y al prestar atención, Ana Vargas de percató que los comentarios de otros clientes eran negativos, ya que decían que se trataba de una estafa y que ayudaran a denunciar la página.

Al leer las publicaciones, Ana le escribió a los supuestos vendedores por WhatsApp, pero ya la habían bloqueado. Pese a el fraude que sufrió, la mujer continúa comprando en línea, pero ahora presta atención en detalles como los comentarios.

“Se me hace imposible dejar de comprar por internet porque te facilita muchísimo todo cuando no hay tiempo de ir, buscar, comprar. Por las estafas, ahora lo que hago es buscar referencias o que tengan más tiempo vendiendo porque luego las fake son recién creadas, en cambio, si hay fotos de clientes o buenos comentarios me da un poco más de seguridad”, indicó.

En febrero pasado, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que, en promedio, a diario 39 personas buscan apoyo ante distintos ciberdelitos.

De acuerdo con la asociación civil, de las más de mil 206 personas atendidas en enero, 56por cientos fue por montaduras, 14.2 por ciento por fraudes por compras en Internet, 13.5 por ciento por robo de identidad y 11 por ciento por extorsión.

El pasado 19 de marzo, la SSC alertó sobre la modalidad de fraude cibernético llamado sugar daddy y sugar mommy.

Este diario presentó el 12 de junio las historias de María y Sergio, víctimas por falsos sugar daddy. La joven, quien pidió el anonimato, afirmó que conoce a otras jóvenes que han sido defraudadas o extorsionadas, pero no denuncias por miedo a ser revictimizadas, por lo que consideró que hay una cifra negra.

La también creadora de contenido erótico también recomendó que quienes quieran llevar a cabo una relación como sugar es necesario que tomen medidas de seguridad como no mostrar el rostro, evitar pagos bancarios, no proporcionar datos personales, entre otros.

Los datos de la SSC indican que de 2021 a 2023, los registros de incidencias por el delito contra la seguridad informática pasaron de 397 a mil 277; la extorsión de 526 a 598; la extorsión de mil 743 a siete mil 541 y la suplantación de identidad de mil 859 a cuatro mil 89. En el caso del fraude, éste pasó de cuatro mil 87 en 2020 a cinco mil 654 para 2023.

Además, en el primer trimestre de 2024 la Policía Cibernética atendió cuatro mil 495 reportes; es decir, una cifra mayor a la registrada en 2020, de acuerdo con los datos entregados, siendo la extorsión, el fraude y la suplantación los ilícitos con más registros.