Inicia el ‘Mega Operativo’ de seguridad en la Magdalena Contreras.

Este fin de semana el alcalde Fernando Mercado Guaida dio inició al “Mega Operativo” de seguridad en la Magdalena Contreras, como parte de los primeros resultados del trabajo coordinado en el Gabinete de Seguridad con las y los representantes de los tres niveles de gobierno.

En las reuniones de seguridad que se llevan a cabo todos los días se realiza un análisis de los sucesos que se desarrollan en la demarcación y con el trabajo conjunto con elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar y Fiscalía se da inicio a este primer operativo de seguridad.

“Es un compromiso que se tienen con la población de la Alcaldía de trabajar de manera coordinada con los Gobiernos Federal y de la Ciudad de México en un modelo de cooperación permanente y de trabajo para optimizar los recursos y al mismo tiempo bridar seguridad a los vecinos” indicó Fernando Mercado Guaida durante el inicio del operativo.

En la implementación del “Mega Operativo” de seguridad participaron aproximadamente 170 elementos y 28 unidades, entre Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Policía Auxiliar. Además, intervinieron agrupamientos metropolitanos Faunos, Relámpagos y Grupo Especial de Ateneas.

Con este “Mega Operativo” de seguridad se busca vigilar a profundidad las calles y patrullar toda la alcaldía para que los índices delictivos bajen y la percepción ciudadana comiencen a mejorar en materia de seguridad. El objetivo es tener un modelo de cooperación permanente, como parte de los acuerdos y compromisos con la Jefa de Gobierno y con la Presidenta de la República.

Durante este primer fin de semana los elementos de seguridad realizaron recorridos de prevención por todas las calles de las colonias y pueblos de la Magdalena Contreras, en donde se realizaron revisiones a motociclistas que no portaban casco y vehículos con actitud sospechosa.

El “Mega Operativo” de seguridad dio resultados inmediatos en el primer fin de semana de ser implementado por las autoridades. Durante la revisión de 40 motociclistas, se remitieron al corralón 25 motos, en su mayoría por no utilizar casco. Además, se hizo una inspección de rutina a automovilistas y sus vehículos, para revisar que no fueran robados, que no portaran armas de fuego o transportaran drogas, llevando a cabo tres puestas a disposición al juzgado cívico y dos puestas a disposición al Ministerio Público.

En el evento de inicio de operativo, el alcalde de Magdalena Contreras estuvo acompañado por la Teniente Márquez de la Guardia Nacional, así como el Jefe Álamo, el Jefe Moisés, el Jefe Ocelot y Edgar Castro Director General de Movilidad, Seguridad Pública y Atención Ciudadana de la alcaldía, quienes encabezaron esta operación conjunta entre autoridades del gobierno Federal, de la Ciudad de México y de la misma Magdalena Contreras.

JVR