Iniciamos el relleno de 4 minas para la seguridad de las familias: Lía Limón

"Iniciamos el relleno de 4 minas para la seguridad de las familias... este año destinamos 3 millones de pesos de nuestro presupuesto para atender los riesgos", puntualizó la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, al encabezar el arranque de estos trabajos en la demarcación.

Informó que son aproximadamente 700 metros cúbicos los que deben rellenarse en cada una de las minas: "se rellenan con tepetate y una mezcla que tiene, entre otros materiales, bentonina, la cual se expande y hace que los huecos entre los costales se rellenen, a fin de que no queden espacios y haya una buena compactación".

Para evitar el riesgo que se tiene tanto en la superficie como en los hogares, construcciones e incluso cerca de una antena, personal de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de Álvaro Obregón estará realizando estos procedimientos durante 4 semanas.

Hace 8 meses iniciamos la intervención de minas que fueron ignoradas por la administración pasada. Destinaremos 3 mdp para rellenar 4 minas porque nuestra prioridad es que las familias estén seguras en sus viviendas.#TuAlcaldíaAliada #Seguridad #Mina #Familia pic.twitter.com/kJXQgvfk9W — Lía Limón García (@lialimon) August 12, 2022

"Esta mina la reportó la familia afectada desde mayo del año pasado, pero la administración anterior no hizo nada, cuando llegamos se acercaron a nosotros para pedirnos atención; vinimos el 1° de diciembre del año pasado, lo que hicimos fue apuntalarla para que no se siguiera desgajando. Buscamos apoyo del gobierno de la CDMX para la atención de esta y otras minas, no hemos obtenido respuesta ni apoyo", explicó la alcaldesa de Álvaro Obregón desde la mina que se ubica en las colonias Palmas y Olivar del Conde.

Por lo anterior, la alcaldía Álvaro Obregón ha tomado cartas en el asunto y, en atención a las solicitudes de las y los vecinos, han realizado estudios para asumir esta responsabilidad.

En la colonia Lomas de San Ángel Inn se encuentra otra de las minas que están siendo intervenidas, ahí la alcaldesa de Álvaro Obregón detalló que, hasta el momento, también han detectado 198 taludes con riesgo de desgajamiento; por lo que han notificado a 350 familias sobre el peligro que representan y reiteró el llamado al gobierno central para atender estas problemáticas.

Finalmente, Lía Limón declaró: "esta es una alcaldía Aliada de las y los vecinos, que trabaja en atender los riesgos que se encuentran en una zona geográficamente compleja, donde tenemos a un equipo con mucha experiencia, conocimiento y compromiso".

JVR