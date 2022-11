La jefa de Gobierno no determina si hay contingencia ambiental o no: Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseveró que ella no es quien determina si hay o no Contingencia Ambiental en la Ciudad de México, pues precisó que esto se decide de manera científica y con base en que no puedan presentarse afectaciones a la salud de las personas.

Lo anterior en respuesta a las especulaciones acerca de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) justo el día en que se realizó la manifestación en favor del Instituto Nacional Electoral (INE).

"La jefa de Gobierno no participa en la determinación de si hay contingencia o no, solamente me informan porque es un tema técnico-científico, totalmente" Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

Tras la inauguración del Hospital General de Cuajimalpa, este lunes, la mandataria explicó que esto se decide con base en una norma y por parte de un grupo de expertos.

"A partir de los números, de los datos se determina si hay contingencia o no hay contingencia; esta norma ha ido cambiado, primero era una norma del promedio de las 24 horas, en el caso de partículas; ahora, si no me equivoco, es un promedio de ocho horas. A mí solamente me informan, yo no opino en ese caso", explicó.

