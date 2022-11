Senado no respaldará una reforma electoral "regresiva", advierte Monreal a Adán Augusto

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, le advirtió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que esta Cámara no respaldará una reforma que represente regresiones o que ponga en riesgo las conquistas ciudadanas , con referencia a la Reforma Electoral, la cual, señaló, está pendiente de análisis.

En conferencia de prensa, detalló que durante el encuentro que sostuvo con el encargado de la política interna del país dialogaron sobre la agenda legislativa y primordialmente sobre la Reforma Electoral, respecto a la cual dijo que harán un análisis minucioso .

Afirmó que todos aquellos que han expresado sus puntos de vista diferentes a la reforma presidencial pueden tener la certeza de que en el Senado actuarán con responsabilidad , pues harán “las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional” y no van a “actuar de forma improvisada”, señaló.

No vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva. Vamos a actuar con mucha seriedad, así que no debe de preocuparse la población, se los aseguro.

Al ser cuestionado sobre la marcha en defensa del INE que se realizó este domingo, el también coordinador de Morena dijo que su opinión es que se debe respetar el derecho a manifestarse , al igual que la libertad de expresión y de imprenta, las cuales, dijo, están garantizadas en la Constitución.

Asimismo, aunque rechazó emitir algún comentario sobre las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la marcha, Monreal subrayó que no se puede restar importancia a este tipo de movilizaciones.

Con la marcha de ayer, creo desde mi punto de vista personal, no de grupo y menos de coordinador, que es un simple llamado. No minimizo, ni tampoco reduzco la importancia de este tipo de manifestaciones y expresiones, porque finalmente representan a una parte de la sociedad, de mujeres y hombres de clase media a la que yo agradezco y no minimizo. Hay que atenderlos, independientemente de que tengan o no la razón; se deben escuchar a esta parte que ayer se manifestó.