Batres descarta que L12 tenga peso en debate rumbo a comicios de 2024

En el ánimo del Gobierno de la Ciudad de México, los siguientes tres años transcurrirán en una ruta de recuperación económica, en la que temas polémicos, como el de la Línea 12 del Metro, estarán “totalmente restaurados”.

A pesar de reconocer que el tramo para que la ciudad retome su carril aún es largo, el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, espera que en los primeros meses de este año se dé ya la plena reactivación y que la última parte del 2022 sea para “apuntalar más a la capital hacia delante”.

Desde su punto de vista, el tema de la Línea 12 “está sustancialmente resuelto en varios términos” y no va a tener peso específico en la víspera de la renovación del poder público en el 2024.

Con cuidadosa retrospectiva, pausado en sus meticulosas respuestas, el secretario asegura a La Razón que su partido, Morena, en realidad no perdió la elección del 2021, como —asegura— se quiere hacer parecer, y sostiene con firmeza que se trata de la fuerza política que ganó el 75 por ciento de las secciones electorales.

El Gobierno de la Ciudad ha trabajado intensamente en desterrar la corrupción.

En los años pasados hubo mucho deterioro institucional; ahora ha habido una franca regeneración en el Gobierno de la Ciudad de México El Secretario de Gobierno, en entrevista con

La Razón

Estima que si los partidos de oposición no hubiesen unido fuerzas, no habrían ganado, “en algunos casos”, los espacios que ya no tiene Morena.

En la plática, se aventura incluso a mencionar que la tendencia en la Ciudad de México es progresista y es previsible que siga siendo así.

¿Es justo el presupuesto 2022 para las alcaldías? Quienes están mejor tratadas son las alcaldías; verán crecer su presupuesto en un 7.9 por ciento; el Gobierno central sólo verá crecer su presupuesto en un 3.1 por ciento. Creció el presupuesto de las alcaldías, es el que más creció en todos los ajustes que se hacen y eso es importante, considerando las dificultades que hay (pues) no tenemos una situación de bonanza económica. La pandemia golpeó muy fuerte a la ciudad, muchos negocios cerraron, esto pegó muy fuerte en las finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, los ingresos se cayeron producto de la pandemia como entre 15 y 20 por ciento; la ciudad apenas se va recuperando, llevamos tres meses seguidos de ser la entidad federativa que más empleos ha recuperado, pero de todas maneras el tramo para recuperarse plenamente todavía es largo y todavía incluso después de recuperar lo que había antes de la pandemia, tendríamos que ir más allá.

¿Hay una proyección en tiempo de cuánto podría tomar esta recuperación? Sí, esperamos que en los primeros meses del año se dé ya la plena recuperación de la Ciudad de México y que los otros sean para apuntalar más a la ciudad hacia adelante.

La oposición ha sostenido que Morena perdió la ciudad; presagia, de hecho, la alternancia en el 2024. ¿Cree que hay realmente un escenario de este tipo? Para empezar, Morena volvió a ganar la ciudad en el 2021. A veces se generan discursos para procurar ciertas percepciones, pero si tú ves todo el mapa de secciones electorales, te vas a encontrar con que Morena ganó el 75 por ciento de las secciones, el partido que obtuvo más votos en el 75 por ciento de las secciones electorales. Y si juntas a toda la oposición, de todas maneras Morena les gana en más del 50 por ciento de las secciones electorales; es decir, Morena es la fuerza política que ganó más secciones electorales. También es la fuerza política mayoritaria en el Congreso local, es la fuerza política que gobierna más alcaldías; entonces, Morena sigue siendo la fuerza mayoritaria en la Ciudad de México.

“Nosotros, desde el Gobierno, tenemos trato con todas las fuerzas políticas, pero a propósito de ser objetivos, pues no sería objetivo decir que Morena no ganó la elección. Morena ganó la elección, no con el margen que tuvo en 2018, pero sí la ganó; en parte, los resultados de otras alcaldías que ganó en esta ocasión la oposición se deben más a su alianza que a una disminución del apoyo popular para Morena, en realidad Morena sostiene el apoyo popular que tuvo y, en algunos casos, si no hubieran ido unidas las fuerzas políticas de la oposición, como en Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Tlalpan, no hubieran ganado los gobiernos de las alcaldías.”

Estos espacios que, en todo caso se perdieron, ¿los va a recuperar Morena? Morena tendrá que hacer su trabajo. La tarea del Gobierno es gobernar para todos. No obstante que el partido tiene que hacer su propia tarea, es importante señalar que hay un apoyo mayoritario a la gestión de Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, es decir que la gente de la ciudad, en su mayoría, respalda el ejercicio de Gobierno que está llevando a cabo la doctora Claudia.

“Se ve en los niveles de aprobación que tiene la doctora, pero incluso en las encuestas que se han publicado de fuerzas políticas, también se observó un apoyo mayoritario a la fuerza política gobernante; entonces, creo que la tendencia en la Ciudad de México es progresista y es previsible que siga siendo una tendencia progresista.”

¿Es realmente clasista la Ciudad de México? La Ciudad de México tiene desigualdades, pero la gran mayoría de la ciudadanía no es clasista.

Los legisladores, particularmente los panistas, han explotado políticamente varios temas y uno de ellos es, ciertamente, un asunto de máxima delicadeza: la Línea 12 del Metro. ¿Cómo contrarrestar las críticas? Bueno, ha habido un tratamiento muy profesional al tema de la Línea 12, muy cuidadoso; se ha seguido, paso a paso, una investigación con entes internacionales, expertos en este tipo de situaciones. La Fiscalía hizo una investigación muy cuidadosa, muy detallada; han dado la información correspondiente, tanto el Gobierno de la Ciudad como la propia Fiscalía, y aparte de un compromiso de reconstrucción de la Línea 12.

Pero este tema, sin duda, estará presente de aquí a lo que resta para la cita con el 2024… Yo creo que el tema de la Línea 12 está sustancialmente resuelto en varios términos. Primero, se aclaró lo que sucedió; segundo, están actuando las propias instituciones de justicia; tercero, está trabajándose para la reconstrucción de la Línea 12, y, cuarto, no es un tema central en el debate de la Ciudad de México, pero sí es un tema de atención del Gobierno. Está en vías de resolución. Yo veo que, para entonces, el tema de la Línea 12 estará totalmente restaurado.

Los ciudadanos, ¿qué pueden esperar para este año en la Ciudad de México? Trabajo intenso del Gobierno de la ciudad. Yo creo que, a grandes rasgos, podemos esperar que va a haber una mejoría económica, hay una tendencia a la recuperación económica de la Ciudad de México, a la reactivación económica de la ciudad.