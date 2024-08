Lía Limón gana amparo contra espionaje telefónico de la Fiscalía de la CDMX.

A través de sus redes sociales, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó que un juez le otorgó el amparo que prohíbe a la Fiscalía de la Ciudad de México espiarla e intervenir su línea telefónica.

"Se acuerdan que hace muchos meses denunciamos el espionaje ilegal y solicité un amparo por ese espionaje por parte de la Fiscalía. Bueno, en aquel entonces me habían dado la suspensión, ya me dieron el amparo definitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que un juez ya dijo que la Fiscalía no tenía derecho a espiarme y que estaba vulnerando mis derechos”, recalcó.

La alcaldesa señaló que esto es muestra de lo que ya ha dicho antes, que fue una elección de Estado en la que, entre otras cosas, se dedicaron a perseguir y espiar a la oposición.

Y explicó que Morena busca controlar al poder judicial a través de la reforma que se discute en el congreso para tener jueces a modo y no jueces que les corrijan la plana, como lo hizo esta vez el juez con la Fiscalía.

“Justamente, por eso es el motivo de la reforma judicial que están proponiendo, tener un poder judicial a modo y que no nos podamos defender”, apuntó.

Finalmente, Lía Limón confió en que la Fiscalía de la Ciudad de México repare el daño por el espionaje del que fue objeto.

Ganamos amparo contra espionaje de la Fiscalía CDMX que tenía fines políticos, pero ninguna justificación legal. Esa persecución a la oposición fue parte de una elección de Estado, como ya lo he denunciado. pic.twitter.com/tvQ2qIfiUb — Lía Limón (@lialimon) August 6, 2024

JVR