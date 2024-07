Martí Batres entrega 375 viviendas en Unidad Habitacional "Carola" en Álvaro Obregón

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, realizó la entrega de 375 viviendas en la Unidad Habitacional de la calle "Carola", número 432, de la alcaldía Álvaro Obregón, la cual fue construida por el Instituto de Vivienda (Invi) con una inversión de 234.4 millones de pesos.

En la entrega del edificio, el mandatario capitalino comentó que a pesar de que las viviendas ya estaban construidas, había problemas administrativos, pues no había agua, ni luz, pero ahora favorecerá a 375 familias.

Estoy muy contento porque hoy entregamos la Unidad Habitacional Carola, en la alcaldía Álvaro Obregón, construida por el @INVICDMX con una inversión de 234 millones de pesos en beneficio de 375 familias.



La vivienda es uno de los pilares del bienestar#GobiernoConAcentoSocial pic.twitter.com/golUpO6qOz — Martí Batres (@martibatres) July 22, 2024

te puede interesar ¿Cuándo comienza y por qué cerrarán la Alameda Central y Bellas Artes? Esto sabemos

Batres sugiere aumentar presupuesto a Invi este año

“Hay dos tipos de beneficios, por un lado, cada familia recibe su vivienda, tiene ya un techo seguro, ya no tiene que rentar, ya no tiene que pagar renta, porque el tema con las rentas también es de una gran inestabilidad y han subido el costo de las rentas, por las reformas que hizo Mancera en el sexenio pasado. Y luego, ya no tiene que pedirle el favor a un familiar, ya tiene su vivienda y la va a pagar tranquilamente”, comentó.

Batres Guadarrama dijo que uno de sus principales temas a atender fue la vivienda, por lo que sugirió aumentar el presupuesto del Invi para este año, y pasó de tres mil 700 millones de pesos a cuatro mil 700 millones.

Batres ha entregado 27 mil 257 acciones de vivienda

Detalló que su administración entregó 27 mil 257 acciones de vivienda de interés social de junio de 2023 a junio de 2024, pero con las inauguraciones más recientes la cifra aumentó a 29 mil.

Asimismo, mencionó que ya entró en vigor la reforma que impulsó para garantizar en la Constitución Política local un presupuesto anual para el mantenimiento de las unidades habitacionales de interés social.

El director ejecutivo de operación del Instituto de Vivienda, Raúl Bautista González, aseguró que la Unidad Habitacional “Carola” también cuenta con 14 locales, áreas de juego y un salón de usos múltiples.

cehr