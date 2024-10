Mauricio Tabe destaca resultados en seguridad con trabajo coordinado en Miguel Hidalgo

Al encabezar la instalación de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, alcalde en esta demarcación, aseguró que su gestión le ha dado la vuelta a los números y en los últimos tres años, la percepción de inseguridad pasó del 75 al 38 por ciento, como lo reveló el día de hoy la Encuesta sobre Percepción de Inseguridad del INEGI.

"Le dimos la vuelta a la percepción, de ser una de las alcaldías, de las cinco alcaldías en donde los vecinos se sentían más inseguros, hoy Miguel Hidalgo es y sigue siendo una de las tres alcaldías donde nuestros vecinos se sienten más seguros y así nos hemos mantenido con una percepción de inseguridad por abajo del 40%", destacó.

La Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad en Miguel Hidalgo busca fortalecer la colaboración entre autoridades para mejorar la seguridad. Foto: Alcaldía MH

Acompañado por autoridades de seguridad locales y federales, Tabe reconoció que las cifras son resultado del trabajo coordinado entre distintos niveles de gobierno, no sólo por mejorar la vigilancia en las colonias, sino los entornos en los barrios populares, iluminarlos, hacerlos más ordenados, más limpios, además del esfuerzo que se hace todos los días para prevenir y combatir la violencia.

Aclaró que no se trata de un tema sólo de policías, sino del trabajo comunitario, mejoras en el entorno y el trabajo que se hace con las distintas dependencias.

Indicó que por semana, los delitos de alto impacto registran una reducción cercana al 12% en lo que va de 2024 y a la semana se registran 20 ó 24 cuando al inicio de la administración, estaban por arriba de 35.

Tabe reconoció el trabajo realizado por parte de las distintas instituciones como la Fiscalía de la CDMX y la Guardia Nacional, por lo que dijo, hay mucho en qué avanzar y seguir poniendo su granito de arena.

“Esto no quiere decir que ya estamos en una zona de confort y todo está bien, no. Todos los días tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando los niveles y nuestros vecinas y vecinos se sientan más seguros, porque sigue habiendo delitos, muchos no se denuncian y hay que promover la denuncia", precisó.

Tabe se comprometió a seguir trabajando para combatir la inseguridad en Miguel Hidalgo, en reconocer a quienes si hacen bien su trabajo e ir corrigiendo lo que se debe mejorar.

Autoridades de seguridad y Tabe destacan la importancia de la comunidad en el combate a la violencia en Miguel Hidalgo. Foto: Alcaldía MH

Partiendo dijo, de que la seguridad no tiene colores ni partidos y la ideología con la que se debe trabajar, es que los vecinos vivan y se sientan más seguros, "contar con calles más iluminadas, espacios dignos para que la comunidad pueda caminar a cualquier hora, parques verdes y seguros donde las niñas y los niños se sientan más seguros".

En su oportunidad, la Comisionada en Seguridad Ciudadana de la alcaldía, Marcela Gómez Zalce, dijo que los resultados ahí están y entre mejor coordinación y comunicación, mejores resultados se darán a la demarcación y al país.

En su momento, Santiago Segui Amortegui, Director General de Coordinación con Entidades Federativas Zona 2, agradeció la coordinación y la existencia de las mesas instaladas y reiteró su interés en seguir impulsando este trabajo coordinado en beneficio de la ciudadanía.

En la reunión estuvieron presentes autoridades de las siguientes dependencias: Fiscalía de Investigación Territorial en Miguel Hidalgo. Policía de Investigación en Miguel Hidalgo, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía Auxiliar, Sector 53, Protección Civil en Miguel Hidalgo, SEDENA, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, Secretaría del Bienestar (GCDMX), Participación Ciudadana y Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de las Mujeres (GCDMX), Programas Ciudadanos de Alcaldías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Zona Vial 5, así como del Gabinete de MH y de Blindar MH.

