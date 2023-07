Médicos exponen en Congreso su rechazo a estar en IMSS-Bienestar

Victoria es trabajadora social del Hospital General de Tláhuac. En sus 12 años de servicio nunca ha tenido prestaciones y todo ese tiempo ha laborado por honorarios.

Ella y otros compañeros, en representación de los trabajadores del sector salud inconformes con su próximo traspaso al programa IMSS-Bienestar, acudieron ayer al Congreso local para exponer sus inquietudes y pedir apoyo.

“Nos quieren poner un organismo público descentralizado, es decir, un intermediario, para que ya no dependamos directamente de la Secretaría de Salud y nosotros queremos derechos laborales”, compartió Victoria a La Razón.

Otra de las inconformidades es que el personal que entró a laborar durante la pandemia recibió desde el inicio mejores sueldos. “Ahorita les volvieron a cambiar el contrato y ganan aún más, cuando nosotros tenemos el mismo sueldo desde hace años”, aseguró Christian, trabajador del Hospital de La Villa.

El empleado expuso que, aunque las autoridades prometen que todos los trabajadores de salud se verán beneficiados al ser parte del IMSS Bienestar, “hay una desventaja, pues no nos respetarán la antigüedad ni los derechos laborales”.

Jorge, quien es trabajador del Hospital General de Tláhuac, recordó que muchos de sus compañeros murieron durante la pandemia y las autoridades no le dieron nada a sus familiares.

Aseveró: “Sus familiares no recibieron nada, ellos (las víctimas) nunca tuvieron derecho a una pensión, tampoco les dieron pensión a los hijos menores de edad para terminar de estudiar”.

Jorge y otros trabajadores del sector salud capitalino advirtieron que si las autoridades no dan una respuesta satisfactoria a su pliego petitorio en los próximos días, volverán a bloquear diversos puntos de la Ciudad de México.

Magda, enfermera del Hospital Xoco, mencionó que están dispuestos a volver a interrumpir el tránsito en varias vialidades, pero aclaró que por el momento no contemplan realizar un paro, ya que algo así podría causar afectaciones en los pacientes.

Comentó: “Imaginen un día sin hospitales, sin enfermeros y doctores, hay pacientes en estado crítico que no pueden pasar un día sin atención, además nosotros hicimos un juramento que promete beneficencia, no benevolencia; no pensamos incumplir, simplemente queremos justicia y claridad”.

En las escalinatas del palacio de Donceles, cerca de 50 empleados de salud exhibieron cartulinas con sus demandas y leyeron un pliego petitorio dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador y al Jefe de Gobierno, Martí Batres.

Adentro, durante la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, el diputado de Movimiento Ciudadano Royfid Torres y el panista Federico Chávez presentaron un punto de acuerdo “para avanzar de manera más ágil” en la solución del conflicto.

Ambos legisladores proponían que se exhortara a las autoridades a establecer una mesa de trabajo y de diálogo para clarificar los detalles del traspaso de la planta laboral de salud al programa IMSS-Bienestar.

Sin embargo, el punto de acuerdo fue rechazado por la mayoría de Morena y sus aliados.