Metro CDMX | Línea 7 suspende servicio de San Joaquín a Constituyentes

Esta mañana, autoridades del Metro de la Ciudad de México, informaron que el servicio en cuatro estaciones de la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, quedaba suspendido, provocando el enojo de los usuarios que se encuentran trasladándose a sus centros escolares y de trabajo.

A través de sus canales oficiales, el Metro de la CDMX, informó que "por ajuste de un aparato cambio de vía en la Línea 7, no se ofrecerá servicio de San Joaquín a Constituyentes. El servicio se ofrece en dos circuitos: Rosario a Tacuba y de Tacubaya a Barranca del Muerto. Personal especializado labora en vías. Toma previsiones".

Esta mañana el Metro informó que no hay servicio en distintas estaciones de la Línea 7. Metro de la CDMX.

Ante esto, el propio Metro de la CDMX, informó que se cuenta con apoyo de unidades de RTP, de Tacuba a Tacubaya en ambos sentidos. "Técnicos laboran en la revisión del aparato cambio de vía de Línea 7, por lo que no se ofrece servicio de San Joaquín a Constituyentes. El servicio de trenes opera en dos circuitos: Rosario-Tacuba y Tacubaya-Barranca del Muerto", informaron.

Asi las cosas en Tacuba dirección Barranca del Muerto mínimo tengan la desencia de avisar que no hay servicio en lugar de que permitan que la gente baje a los andenes . pic.twitter.com/6gYxUT7r8g — omar meza (@OmarMeza43362) March 21, 2024

¿Qué dicen los usuarios?

Los usuarios indicaron que al salir de las estaciones en las que se suspende el servicio, no se encuentra con el apoyo de los autobuses RTP que indican las autoridades del Metro de la CDMX en sus redes sociales. "No hay ningún apoyo"; "¿De dónde sale el RTP? No lo veo por ningún lado"; "¿Servicio de trenes? Si ni sale del Rosario el mismo tren desde hace 30 minutos. Mejor denle servicio de apoyo a sus neuronas"; "¿Ofrecerán transporte para los que vamos hacia las estaciones cerradas o cuáles serán sus alternativas?", se lee en los comentarios de los usuarios esta mañana.

