'Con Morena la Fiscalía va de mal en peor': Lía Limón critica nombramiento de Ulises Lara.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, criticó la designación de Ulises Lara como encargado de la Fiscalía General de Justicia de CDMX y aseguró que es un “fiscal cuñado” por su relación con los Batres.

Además, afirmó que Ulises Lara no cumple con los requisitos para estar en el puesto y su carrera como servidor público está plagada de denuncias en su contra por malos manejos y abuso de poder.

“En esta ciudad con Morena pasamos de la fiscal carnal al fiscal cuñado. El último acto de la fiscal carnal fue realizar unos cambios para que su vocero quedara al frente de la Fiscalía y le cuidara sus espaldas, solo que se trata de un personaje que no cumple con los requisitos que la ley impone para ocupar el cargo”, dijo en un video compartido en la red social X.

El gobierno de @PartidoMorenaMx sigue destruyendo la justicia y a la @FiscaliaCDMX. ¡Lo bueno que #MorenaYaSeVa! pic.twitter.com/0Bpr5hECDz — Lía Limón (@lialimon) January 11, 2024

Lía Limón agregó que Morena busca es “instaurar un Cártel de Impunidad para seguir protegiéndose entre ellos y seguir utilizando a la fiscalía para perseguir y presionar a la oposición”.

“Con Morena la Fiscalía de esta Ciudad va de mal en peor. Morena no entiende que la justicia es un derecho no un arma política. Morena no entiende que los ciudadanos reclaman justicia y Morena no entiende que el recurso de una fiscalía se debe utilizar para procurar justicia y atender a las víctimas y no para espiar. En la oposición estaremos siempre del lado de las víctimas y las seguiremos defendiendo, pero pronto las cosas van a cambiar porque morena ya se va”, agregó.

Ayer, la misma Ernestina Godoy anunció que Ulises Lara se quedará como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Detalló que estará a cargo de la dependencia hasta que el Congreso local tome otra decisión.