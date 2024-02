Muere un trabajador tras caer de estructura del Tren Interurbano

Un accidente en la obra del Tren Interurbano México-Toluca causó la muerte de un trabajador y dejó al menos a otro herido la tarde de este jueves 15 de febrero. Primeros informes indican que ambos hombres cayeron de una plataforma con una altura de 10 metros, ubicada en un pilote de la estación Vasco de Quiroga.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas en una zona conocida como “La casa del agrónomo”, en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la capital del país.

Según los primeros reportes policiales, los trabajadores estaban realizando maniobras de soldadura en una de las bases tubulares de concreto en las obras de “El Insurgente” en la estación Vasco de Quiroga, la cual se ubica en la calle Primera Cerrada Vasco de Quiroga y Cerrada Segunda de Vasco de Quiroga, en la colonia Lomas de Santa Fe.

Tras la caída de los obreros, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) arribaron al lugar y brindaron las primeras atenciones, además pidieron refuerzos, por lo que al sitio llegaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencia Médicas (ERUM) quienes determinaron que uno de los hombres murió en el sitio y trasladaron al otro al hospital.

De acuerdo con El Universal, la víctima mortal era un hombre de 35 años, mientras que el herido es un joven de 28 años que resultó con graves heridas en el cráneo y fue trasladado al Hospital ABC de Observatorio.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, publicó un video en sus redes sociales en el que dijo que “Otra vez el tren interminable y la negligencia del Gobierno”. Después de dar sus condolencias a la familia de la víctima, comentó que la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas.

Los trabajadores no tenían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Es increíble que esto suceda, negligencia que cobra vidas y es responsabilidad del gobierno y de la empresa patito