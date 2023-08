Niña de 9 años muere al recibir impacto de bala, en Ecatepec; su primo de 12 jugaba con el arma

Jugar con armas de fuego puede llevar a tragedias graves y potencialmente mortales. Es por ello que jamás deben ser manipuladas por personas sin experiencia y mucho menos por niños.

Lo anterior viene a cuenta porque una niña de nueve años de edad murió ayer, tras recibir un impacto de bala en la cabeza cuando se encontraba en un departamento, ubicado en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas. De acuerdo con la indagatoria, la pequeña estaba junto a su hermano de tres años y su primo de doce cuando encontraron el arma dentro de una habitación.

Primeras versiones indican que el menor presuntamente manipuló el arma y por error se disparó e impactó en el cuerpo de la menor, quien vivía con sus abuelos de tiempo completo, pero los fines de semana y vacaciones visitaba a su mamá.

TE PUEDE INTERESAR Federación Española de Futbol llama mentirosa a Jennifer Hermoso y después borra la publicación

Vecinos reportaron a las autoridades la detonación y pidieron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos llegaron al lugar para brindar atención médica. Sin embargo, diagnosticaron la muerte de la menor.

La zona fue resguardada por policías hasta el arribo de los servicios periciales, quienes iniciaron con las diligencias para esclarecer los hechos.

Por este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició una investigación para determinar las causas de la muerte.

También investigan el paradero de los padres y el origen del arma de fuego a fin de fincar responsabilidades contra quienes resulten responsable.

La familia de la menor y los otros niños fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía.

Empleado de tienda se dispara por error al manipular una pistola

En la red social X comenzó a hacerse viral el video de un joven empleado de una tienda que perdió la vida tras accionar por accidente un arma de fuego.

En la grabación, se aprecia a un joven de origen hindú sentado detrás del mostrador de una tienda de autoservicio, mientras miraba y daba vueltas con sus manos a una pistola, la cual intentaba descifrar cómo funcionaba.

Para observarla mejor, acercó la pistola a su rostro y fue en ese momento que el arma se accionó y el joven cayó al suelo ya sin vida.

Tras la muerte del joven, cientos de usuarios reaccionaron al video que suma más de 1.2 millones de reproducciones y 13 mil me gusta. Muchos de los usuarios culparon al empleado por no saber utilizar la pistola e incluso criticaron que antes no haya revisado si estaba cargada.

Un joven empleado originario de India murió mientras intentaba descifrar como funcionaba un arma de fuego.

"Dios no, la regla del arma de fuego, siempre al manipularla debes revisar si está cargada, pero no viendo por el lado donde salen las balas"; "lo siento pero debo decirlo, 'selección natural'. Nunca le apuntes a nadie a menos que tengas intenciones de dispararle y mucho menos apuntarte a la cara"; "Reglas para la manipulación de Armas de Fuego. Trata toda arma como si estuviera cargada. No Apuntes a Nada que no quieras destruir. Mantén el dedo fuera del disparador, Asegúrate de que no haya nada detrás de tu blanco. Las violo casi todas, para la pen... no hay vacuna", fueron algunos de los 500 comentarios que culparon al empleado.

Leo