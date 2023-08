Federación Española de Futbol llama mentirosa a Jennifer Hermoso y después borra la publicación

Momentos antes de que la FIFA informara acerca de la suspensión a Luis Rubiales, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) emitió un comunicado en el que aseguró que la goleadora Jennifer Hermoso mintió respecto al beso con el presidente del organismo.

"Una vez acreditando por parte de la RFEF que la jugadora Sra. Jennifer Hermoso mentía en las declaraciones que formuló, por medio del Sindicato FutPro, hemos tenido conocimiento de un nuevo comunicado -ahora sí, de la jugadora, donde en un texto claramente preparado por terceros, para disponer de los elementos necesarios para la suspensión de las funciones del presidente de la federación, debemos manifestar que la sra. Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formula en contra del presidente, como tendremos ocasión de acreditar en el momento oportuno", decía en el comunicado de la RFEF.

Sin embargo, la publicación fue posteriormente borrada de Twitter y del sitio oficial del organismo, poco tiempo después de que la FIFA anunciara la suspensión por 90 días a Rubiales.

"La RFEF anuncia la presentación de cuantas acciones legales corresponda en defensa de la honorabilidad del sr. Presidente de la RFEF", comenzaba el polémico escrito.

El mensaje del organismo hacía énfasis en una contradicción en las declaraciones de Hermoso, al indicar que después de la final del Mundial Femenil entre España e Inglaterra la delantera del Pachuca había calificado el beso con Rubiales como “el momento, la efusión y del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota”, por lo que considera que la goleadora “ha sido abducida por el sindicato FutPro, que nos mueven a preguntarnos a qué intereses responde”.

Javier Aguirre critica comportamiento de Rubiales

El mexicano Javier Aguirre, director técnico del Mallorca, es uno de tantos que han criticado la actitud y el comportamiento del presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, por besar sin consentimiento a la goleadora Jennifer Hermoso.

El 'Vasco' manifestó que este caso lo perturba y que le parece reprobable el comportamiento del directivo, pues considera que se debería estar hablando del histórico título de La Roja en el Mundial femenil celebrado en Australia y Nueva Zelanda.

"Pienso que estamos todos en la misma línea. Es una conducta reprobable a todas luces. Lo que más tristeza te da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que (las chicas) son campeonas del mundo", comentó Aguirre en conferencia de prensa.

Jennifer Hermoso desmiente a Luis Rubiales

Jennifer Hermoso rompió el silencio y en comunicado negó que el beso de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, fuera consentido, luego que el mandatario así lo asegurara en la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Futbol.

Foto: Tomada de Twitter

Horas después de que Rubiales dijo que el beso con Hermoso fue consensual, la jugadora utilizó los canales de su sindicato para aseverar que "en ningún momento" consintió a besar en los labios al presidente de la Federación Española.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, señala en el desplegado la jugadora del Pachuca.

EVG