Jugadora desmiente a Luis Rubiales: “en ningún momento consentí el beso”

Jennifer Hermoso rompió el silencio y en un comunicado negó que el beso de Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), fuera consentido, luego que el mandatario así lo asegurara en la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Futbol.

El comunicado de Jenni Hermoso está apoyado por muchas jugadoras de la Selección Española, incluyendo a las flamantes campeonas del mundo, quienes pidieron cambios reales en la estructura de la federación, además de que no “volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”.

. Gráfico: La Razón de México

“Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del futbol femenino español. Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”, aseguraron.

La jugadora del Pachuca Femenil utilizó los canales de la Asociación de Futbolistas Profesional de España para aseverar que “en ningún momento” consintió a besar en los labios al presidente de la Federación Española.

“Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, sentenció.

El comunicado de Hermoso salió luego que Luis Rubiales reiterara entre gritos en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF : “¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!”.

La manifestación de Hermoso y las muestras de apoyo de algunos clubes y jugadoras. Foto: Especial

La manifestación de Hermoso y las muestras de apoyo de algunos clubes y jugadoras. Foto: Especial

Las palabras de Rubiales hicieron eco al ser acompañadas por fervientes aplausos de los presentes en la asamblea, entre el que se encontraba el entrenador de la Selección Femenil de España, Jorge Vilda, así como el seleccionador de La Roja masculina, Luis de la Fuente.

“¿Es tan grave para que yo me vaya, habiendo hecho la mejor gestión del futbol español? Pues les voy a decir algo: no voy a dimitir. No voy a dimitir”, dijo Luis Rubiales en su discurso, en donde más adelante aseguró que el beso con la jugadora del Pachuca en la Liga MX Femenil fue consentido.

“El beso fue consentido. Jenni me levantó del suelo a mí y yo le pregunté por un pico y me dijo que vale”, señaló el presidente de la Federación Española de Futbol, quien comparó el beso con Hermoso con uno que le daría a sus hijas.

“El beso, que fue más un pico, fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. El deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo al que podría tener dándole un beso a una hija”, mencionó para agregar: “no había posición de dominio”.

En un giro de los hechos, el dirigente ibérico declaró: “Soy víctima de una cacería. Voy a ir hasta el final”, y sentenció que es perseguido por un “falso feminismo”, además que ofreció su relato completo de los hechos.

La manifestación de Hermoso y las muestras de apoyo de algunos clubes y jugadoras. Foto: Especial

La manifestación de Hermoso y las muestras de apoyo de algunos clubes y jugadoras. Foto: Especial

La manifestación de Hermoso y las muestras de apoyo de algunos clubes y jugadoras. Foto: Especial

“Ella me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, me acercó a su cuerpo, le dije que se olvidara del penalti fallado y me respondió: ‘Eres un crack’. ‘¿Un piquito?’, le pregunté. ‘Vale, me contestó’. Se despidió con un último manotazo en el costado y riéndose. Y de la anécdota, del ‘no pasa nada’, se pasa al silencio de la jugadora y después a un comunicado que no termino de entender”, rememoró.

El Pachuca también respaldó a su delantera mediante un comunicado y aseguró que la apoya en este momento tan complicado.

“Como una de las mejores futbolistas de todos los tiempos, ha demostrado un liderazgo excepcional en el equipo, un referente para jugadoras y jugadores de todas las categorías, y un ejemplo para millones de niñas y niños en nuestro país”, indicó el club hidalguense.