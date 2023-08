Javier Aguirre y su postura sobre caso de Luis Rubiales: "Me perturba; es una conducta reprobable"

El mexicano Javier Aguirre, director técnico del Mallorca, es uno de tantos que han criticado la actitud y el comportamiento del presidente de la Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, por besar sin consentimiento a la goleadora Jennifer Hermoso.

El 'Vasco' manifestó que este caso lo perturba y que le parece reprobable el comportamiento del directivo, pues considera que se debería estar hablando del histórico título de La Roja en el Mundial femenil celebrado en Australia y Nueva Zelanda.

"Pienso que estamos todos en la misma línea. Es una conducta reprobable a todas luces. Lo que más tristeza te da es que esta noticia esté por encima de la verdadera noticia: que (las chicas) son campeonas del mundo", comentó Aguirre en conferencia de prensa.

El estratega del Mallorca remarcó el temple y la mentalidad de las españolas al reponerse del 4-0 sufrido a manos de Japón, haciendo énfasis en que se debería hablar de eso y no del inapropiado acto de Rubiales con Hermoso.

"Le cascaron cuatro y es difícil que un Mundial te levantes después de eso, y yo he estado en cuatro mundiales. Las chicas españolas son campeonas del mundo y resulta que tenemos que estar hablando de otra cosa. Las pobrecitas no tienen portadas, ni patadas iniciales en los partidos, ni el aplauso de los aficionados en los estadio. Les preguntan por ese hecho y no por el título mundial y eso es lo que me perturba", ahondó.

FIFA suspende a Luis Rubiales

La FIFA suspendió el sábado al presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, mientras su comité disciplinario investiga su conducta en la final del Mundial femenino, que incluyó un beso no consentido a una de las futbolistas españolas.

Rubiales estará apartado de sus funciones durante 90 días “a la espera del procedimiento disciplinario abierto” contra él el jueves, indicó el ente rector de balompié mundial en un comunicado.

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA no proporcionará más información sobre estos procedimientos disciplinarios hasta que se haya tomado una decisión final", se lee en el comunicado del organismo

Jennifer Hermoso desmiente a Luis Rubiales

Jennifer Hermoso rompió el silencio y en comunicado negó que el beso de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, fuera consentido, luego que el mandatario así lo asegurara en la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Futbol.

Así ocurrió el beso sin consentimiento que le dio Luis Rubiales a la futbolista. Foto: Especial

Horas después de que Rubiales dijo que el beso con Hermoso fue consensual, la jugadora utilizó los canales de su sindicato para aseverar que "en ningún momento" consintió a besar en los labios al presidente de la Federación Española.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, señala en el desplegado la jugadora del Pachuca.

