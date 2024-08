PAN prepara juicio político por reparto de plurinominales

Diputados de oposición se pronunciaron en contra de la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ya que desechó 16 impugnaciones respecto a las diputaciones plurinominales en el Congreso de la Ciudad de México.

Asimismo, ayer se resolvió se confirmó el acuerdo aprobado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), el cual ratificó el Tribunal Electoral local y le otorga a Morena, PT y PVEM, 43 curules en el recinto.

El legislador del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, comentó que es claro que hay sobrerrepresentación de Morena y aliados en la Cámara local, así como en la federal, consideró que las autoridades se alinean a intereses, por lo que advirtió que preparan un juicio político.

“Estaremos trabajando e impugnando para que la Sala Superior pueda dar orden y justicia para poder tener equidad, no pueden ganar en la mesa lo que no ganaron en las urnas y entendemos que hoy tienen una mayoría, pero no se las dio la ciudadanía”, dijo a La Razón.

Sánchez Rodríguez compartió que ya está en proceso la impugnación y harán el trámite entre hoy y mañana; por otro lado, aseguró que en caso de que no les favorezcan los resultados, el PAN se manejará con parcialidad e institucionalidad.

Añadió que trabajarán con diversas fuerzas políticas para brindar a la ciudadanía resultados respecto de sus preocupaciones, necesidades e inquietudes.

“No descartamos seguir trabajando con otras fuerzas políticas para el bien de los capitalinos, siempre y cuando sea por el bien de la ciudad nosotros trabajaremos con el partido que sea, sin embargo, si algo va en contra de la Ciudad de México nosotros no caminamos con el oficialismo”, sentenció.

El panista mencionó que el siguiente mes será un “septiembre negro”, pues consideró que Morena planea desaparecer los órganos autónomos, así como la Reforma Judicial, ante ello, aseguró que aportarán los argumentos necesarios para respetar la voluntad ciudadana.

“Evidentemente Morena trae los números, tenemos que hacer cabildeo y generar las condiciones necesarias para mostrar públicamente al ciudadano que lo que Morena quiere aprobar va en contra del prejuicio del mexicano y es lo que vamos a mostrar para combatir al autoritarismo de este país”, expuso.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, comentó que el órgano se aprovechó del día para sesionar y tomar por sorpresa a los legisladores.

A través de sus redes sociales, advirtió que defenderá su voto y el de más de medio millón de personas que otorgaron su sufragio a Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones del 2 de julio.

“De nueva cuenta, en domingo previo al regreso de vacaciones, cuando las personas están en otros temas, el Poder Judicial sesiona casi de espaldas para seguir atacando la democracia de la ciudad.

“La Sala Regional de la Ciudad de México del TEPJF apoyó la aberración de que un oficio valga más que la ley y le otorgue a Morena y aliados una representación artificial. Toca ir a defender el voto de más de medio millón de chilangas y chilangos a la Sala Superior”, publicó en su cuenta de X.

La diputada local del PRI, Tania Larios, comentó que se avecina una “batalla legal” por los resultados, pues le pareció que no fue una resolución justa y acorde a lo que marca la ley.

“Los equilibrios democráticos peligran, hay una batalla legal por la asignación de plurinominales en el Congreso local, lamentablemente la Sala Regional sobrerrepresenta a Morena. La defensa legal continuará, con esta resolución se vulnera nuestra democracia y se pervierte la voluntad popular”, escribió en sus redes sociales.

LMCT