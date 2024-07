PAN reprueba sobrerrepresentación de Morena en el Congreso de CDMX

El dirigente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Atayde Rubiolo, reclamó que la sobrerrepresentación que busca Morena y sus aliados en el Congreso Local es antidemocrática, injusta, peligrosa y no representa el voto que le dio la ciudadanía el pasado 2 de junio.

“En Acción Nacional seguiremos exigiendo que se respete la voluntad popular expresada el pasado 2 de junio y se otorgue la justa representación a cada instituto político en el Congreso de la CDMX: eso es cumplir la ley”, expresó.

A través de un comunicado, Atayde Rubiolo, sostuvo que identificó irregularidades, ya que el 48.58 por ciento de ciudadanos votó por Morena, PVEM y PT para las Diputaciones Locales del Congreso local, mientas que, por todos los demás partidos, es decir, PAN, PRI, PRD y MC, votó el 47.79 por ciento.

El líder panista explicó que por las reglas vigentes de la asignación de las Diputaciones de Representación Proporcional, al oficialismo le corresponde pasar del 48.58 por ciento obtenido a un 57.58 por ciento para la integración del legislativo local, mientras que a los demás partidos pasar de 47.79 puntos porcentuales a 42.425.

“A pesar de haber obtenido ese 57.57 por ciento por las reglas vigentes para la asignación de las Diputaciones de Representación Proporcional, ahora el oficialismo pretende obtener un 65.15 por ciento de representación en el Congreso capitalino, dejando a los demás partidos políticos con una representación del 34.85 por ciento”, expuso.

Andrés Atayde resaltó que lo anterior significa una sobrerrepresentación para Morena y aliados respecto a la voluntad popular expresada el pasado 2 de junio del 16.57 por ciento, mientras que 7.58 respecto al proyecto que atendería las reglas vigentes para la asignación de las Diputaciones de Representación Proporcional.

En ese sentido, Atayde hizo un llamado urgente a las autoridades electorales a resolver lo más pronto posible la asignación definitiva de las Diputaciones de Representación Proporcional basándose, exclusivamente, en lo que la norma indica, misma que promueve explícitamente los principios de representación justa y la pluralidad en la integración de los poderes legislativos.

“En Acción Nacional exigimos que se respete el equilibrio entre votos y legisladores. En la Ciudad de México no debe haber sobrerepresentación. No se puede otorgar curulesficticias a quienes no las obtuvieron en las urnas. No pedimos más representación de la que nos corresponde, pero tampoco aceptamos menos que la que la ciudadanía nos otorgó mediante su voto. No hacerlo es traicionar su confianza”