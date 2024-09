Pasan de 2 a 4 los días en los que hay más hechos viales mortales en CDMX

Mientras en el primer trimestre de 2019 los accidentes viales con personas fallecidas ocurrieron principalmente entre jueves y viernes, para el mismo periodo de 2024 los hechos abarcan desde el viernes hasta el lunes, de acuerdo con el más reciente reporte de hechos viales de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Los datos indican que hace cinco años, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los accidentes viales como choques, derrapes, atropellamientos, entre otros, con víctimas mortales ocurrían a las 20:00 horas de los jueves y viernes, mientras que el horario de entre las 00:00 y las 05:00 horas era el de menos riesgos.

Para 2020, año en cual se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, la tendencia cambió, pues los miércoles, jueves y viernes resultaron ser los de más accidentes principalmente a las 08:00 horas. En ninguno de los dos casos la Semovi contabilizaba los hechos, sino un año después.

Gráfico

La dependencia detalló que para 2021, la SSC registró 124 personas fallecidas en hechos viales, de las cuales 41 decesos ocurrieron entre las 00:00 y las 05:59 horas y 27 de éstos fueron en sábado y domingo. Para 2022 la situación cambió, pues los días con más casos eran viernes y sábado entre las 19:00 y las 05:59 horas.

En 2023, la Semovi registró que no sólo viernes y sábado, del primer trimestre del año, fueron los de más fallecimientos en accidentes viales, sino que se sumó el domingo, el cual registró ocho de los 86 casos que hubieron.

En octubre de ese año, Alexis tuvo un accidente en motocicleta. El joven contó a La Razón que en ese entonces trabajaba en una fábrica, en la colonia Azcapotzalco, y su hora de salida era a las 04:30 horas.

El biker explicó que su labor requería mucho desgaste físico al tratarse de cargar costales de diversos materiales durante más de ocho horas, lo que influyó en su incidente vial.

En el año y medio que trabajé en la fábrica me tocó ver otros accidentes (...), supongo que el horario influye en que uno se confíe que a cierta hora ya no hay coches, pero la ciudad nunca duerme

Alexis, Motociclista accidentado

“Salía muy muy cansado, ese día la verdad fue un descuido mío, me estaba quedando dormido, iba cabeceando, pero no me daba cuenta, además iba confiado en que a esa hora no hay casi nadie manejando… me acuerdo que sólo sentí el impacto de un coche”, dijo.

Alexis recordó que luego del impacto se quedó en shock e inmediatamente se aseguró de que no tuviera lesiones de gravedad, el conductor del auto que impactó con él se acercó a auxiliarlo, pero no fue necesario llamar a una ambulancia.

“Aunque fue mi descuido, la otra persona me preguntó que si estaba bien, lo bueno fue que no pasó de unos buenos golpes, pero nada roto. Yo considero que fue un milagro porque fue muy aparatoso, yo creo que si no hubiera traído casco, hoy no estaría contando esto”, sostuvo.

Actualmente, el Reglamento de Tránsito establece que los motociclistas deben usar un casco certificado que cumpla con todos los estándares internacionales.

Tras el accidente, Alexis renunció a los pocos meses a su trabajo en la fábrica, ya que antes le tocó presenciar otros hechos de tránsito, principalmente los viernes, lo que lo puso en alerta.

“En el año y medio que trabajé en la fábrica me tocó ver otros accidentes, ya sea con coches o motos, algunos se veían que venían de la fiesta, otros no sé, supongo que el horario influye en que uno se confíe que a cierta hora ya no hay coches, pero la ciudad nunca duerme”, compartió.

De acuerdo con el informe “Programa integral de seguridad vial de la Ciudad de México 2021-2024”, de la Semovi, afirma que algunos de los motivos por los cuales son originados los accidentes viales en fines de semana y durante las madrugadas son el exceso de velocidad, los distractores como los celulares y la conducción bajo los efectos del alcohol.

En este documento, la dependencia precisó que el Gobierno capitalino llevaría a cabo acciones con un enfoque de sistema seguro-central para la reducción de 30 por ciento de las muertes en accidentes viales. Esto se llevaría a cabo mediante tres ejes: acciones para fortalecer los programas preventivos y de atención a víctimas, educación vial para las personas usuarias de este espacio y mejorar la coordinación entre las instancias que están al frente del ordenamiento vial.

De acuerdo con la Semovi, entre enero y marzo de 2024, las principales vías en con más decesos en accidentes fueron Anillo Periférico, con 10; Calzada Ignacio Zaragoza, con cinco; Circuito Interior, Eje 3 Oriente y Eje 8 Sur, con cuatro cada una; Autopista México-Puebla, Calzada de Tlalpan y Eje 5 Norte, con tres cada una.

Viajes interrumpidos

La Semovi precisa en su reporte trimestral que, de las 124 muertes contabilizadas, 59 fueron motociclistas, de los cuales 55 eran conductores y cuatro pasajeros; además, 42 eran peatones; 12, conductores de vehículos livianos y cuatro pasajeros; seis, ciclistas, así como un ocupante de autobús.

Por otro lado, las muertes por choques y derrapes aumentaron 54 y 75 por ciento, respectivamente, en comparación de los primeros trimestres de 2019 y 2024.

En los primeros tres meses de 2019 hubo un total de 93 muertes por hechos de tránsito, de los cuales 40 por ciento fueron por choques, es decir, hubo 37 fallecidos; mientras que en 2024 hubo un total de 124 decesos, 57 de éstos fueron por el motivo antes mencionado, lo que representa 46 por ciento del total.

En 2020 se registraron 88 muertes, de las cuales 41 por ciento fue por choques, es decir, 36 personas perdieron la vida; después, en 2021 murieron 55 personas por choques, lo que representa 44 por ciento de 126 hechos de tránsito que se registraron ese año.

En 2022 hubo una baja en el total de muertes al registrarse 109, de las cuales 42 fallecieron por choques, es decir, 39 por ciento; en 2023 hubo 91 muertes, 40 por ciento fue por el motivo antes mencionado, es decir, 45 por ciento.

El total de muertes por derrapes en 2019 fueron 12; en 2020 fueron ocho; en 2021, 31; en 2022, hubo 28 muertos; en 2023, la cifra fue de 20 personas.

En el primer trimestre de 202, la Secretaría de Movildiad capitalina registró 21 muertos por derrapes.