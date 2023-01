Prevén escalada en nuevo conflicto Cuevas Sheinbaum

Expertos en política nacional aseguraron que la pelea entre la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, es común en el marco de un proceso electoral que está en marcha de manera extraoficial.

En entrevista con La Razón, el politólogo de la UNAM Ulises Corona aseguró que ambas funcionarias sostienen un conflicto político-territorial en la capital, pero aclaró que no es una sorpresa, porque son conflictos que vienen desde tiempo atrás, que por los tiempos electorales se harán más grandes.

“La política no tiene ética, moral o principios, pues no es otra cosa que la sucesión en la Jefatura de Gobierno y la Presidencia de la República, que ya empezó. Qué bueno que se den con todo, como pasa en otros países, ya sea con panfletos, llamadas o demás, ya que es el ejercicio de la política, aunque no es el que esperamos, porque no tenemos cultura política”, opinó.

El experto sostuvo que en México hay un nivel político que sólo se basa en descalificaciones, más allá de otros temas, y por ello aseguró que lo que se viene en los siguientes meses es peor, pues “la guerra apenas comenzó”.

“Todo lo que se ha dicho de los ataques en ambos lados, desde que es una guerra sucia y por el otro que es un ataque, es parte de una estrategia política, pues a pesar de que es sucia, es la manera en cómo se dan las cosas en México; incluso, ya se habían tardado”, manifestó.

Y agregó que es necesario prepararse, porque seguramente se van a sacar “mucha ropa sucia”, que les afectará a ambas partes.

Este fin de semana La Razón dio cuenta de declaraciones Sheinbaum, en las que aseguró que el hallazgo de propaganda en su contra en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc es parte de una “guerra sucia” por parte de la oposición, y en concreto del PAN, que desde hace meses se viene dando, y pidió no minimizar el tema.

Al respecto, el politólogo de la UNAM Víctor Manuel Olguín dijo que en primer lugar son las instancias las que deben analizar, investigar y resolver si se puede perseguir algún delito que se esté cometiendo en contra de la mandataria capitalina.

Por otra parte, dijo, se debe analizar si hay algún delito electoral y si se puede acreditar una posible sanción a la alcaldesa Sandra Cuevas, por patrocinar los panfletos en contra de Claudia Sheinbaum, pero aclaró que todo se da en un marco de elecciones y cambio de gobierno en menos de dos años.

“Obviamente es un distanciamiento más por el pleito que se tiene desde hace tiempo, pero esta animadversión se fortalece en épocas electorales. Está por demás decir el clima electoral que se vive, pues no se sabe si Sandra Cuevas va a ser nuevamente alcaldesa en reelección o si quiere la Jefatura de Gobierno”, indicó.