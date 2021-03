Por primera vez en tres meses, hospitales Covid, a 50% en CDMX

Por primera vez en lo que va del año, la Ciudad de México está a 50 por ciento de la ocupación hospitalaria por Covid-19, la cifra más baja registrada desde finales de noviembre del año pasado.

La saturación hospitalaria por la pandemia en CDMX llegó a estar a 90 por ciento el pasado 9 de enero y en los días siguientes; desde entonces, la cifra de casos de Covid que requirieron internamiento bajó 40 puntos porcentuales.

En función de la tendencia actual, se esperan nuevas reaperturas en la vida económica de la ciudad; sin embargo, las autoridades capitalinas evalúan con cautela un tránsito hacia el semáforo amarillo.

Según los criterios del Semáforo Epidemiológico de la CDMX, para pasar al amarillo se requiere que la ocupación hospitalaria sea igual o menor a 50 por ciento y que en las dos semanas siguientes la tendencia a la baja se mantenga. Desde ayer, se cumple con uno de los criterios para un cambio en el estado de alerta.

Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), señaló que en razón del contexto epidemiológico actual, el Gobierno de la Ciudad de México ya tiene “una lista larga” de los siguientes pasos en términos de reactivación económica —en beneficio de los sectores que faltan por volver— y modificaciones en los aforos y horarios permitidos para espacios públicos o mercantiles.

“Por ahora lo llevamos semana por semana y si vemos que esta semana sigue bajando, pues el viernes tenemos ya una lista de cosas que son las que siguen (…) y, si dejara de bajar, tendríamos que frenar un poco las reaperturas”, advirtió en entrevista para La Razón.

“Todavía no queremos precipitarnos a hablar de amarillo, creo que es importante exponer las razones: primero, porque no sabemos lo que nos va a deparar el futuro en las próximas semanas, siempre hay que ser muy conservadores en ese sentido, y la otra, porque no queremos que se genere un sentido falso de seguridad en la ciudad”, indicó el funcionario.

Eduardo Clark, Agencia de Innovación Pública CDMX

RIESGO LATENTE

Clark explicó que si bien en las últimas cinco semanas las mejorías han sido muy importantes, hablar de las 4 mil 200 personas hospitalizadas actualmente en la capital significa un número muy alto, por lo que persiste el riesgo y no se debe bajar la guardia.

Eduardo Clark detalló que el ritmo de contagio del virus en la Zona Metropolitana del Valle de México ha tenido una reducción mayor a la esperada. Inicialmente, el Modelo Epidemiológico planteaba un efecto similar a la primera baja en la curva de hospitalizaciones, ocurrida en mayo, con cambios diarios de entre 50 y 60 personas en promedio; pero en las últimas semanas se ha llegado a un cambio diario de 175 enfermos graves menos en los nosocomios que atienden la pandemia, un comportamiento alentador.

Por lo anterior, precisó, el Gobierno local modificará el Modelo Epidemiológico en cuanto al índice de reproductividad (R0) actual (el número de personas que puede contagiar cada enfermo de Covid), con el fin de hacer estimaciones más cercanas a lo que podría ocurrir en el futuro.

El modelo actual plantea un R0 casi igual a uno, es decir que por cada enfermo de coronavirus pudiera ocurrir un contagio más; el indicador hasta ayer oscila entre 0.7 y 0.8.

NO TODOS ACUDEN A VACUNARSE

En la campaña de vacunación masiva para adultos mayores contra el Covid-19 en la Ciudad de México, hay alcaldías donde no se ha logrado que todas las personas acudan a los centros de aplicación instalados, reconoció ayer la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina también admitió que la administración no sabe por qué se está en porcentajes menores a 80 por ciento en la cobertura diaria respecto a las vacunas disponibles.

“No sabemos muy bien por qué estamos en este porcentaje; pero estamos tomando medidas por si a algún adulto mayor no le ha llegado la información.

“El día de hoy ya está el transporte público gratuito para que puedan bajar a las unidades con servicio de RTP, lo que se busca es aumentar el porcentaje de vacunación en Xochimilco para las zonas de la montaña”, detalló.

Este miércoles, el Gobierno de la CDMX anunciará las alcaldías que participarán en una tercera etapa de la vacunación antiCovid. En ese sentido, Sheinbaum Pardo expuso que si a la ciudad le corresponde la dosis de Sinovac, ésta se tomaría en cuenta para inmunizar en las zonas más alejadas de las áreas urbanas, y, si es el biológico desarrollado por la farmacéutica Pfizer, para los lugares de mejor accesibilidad.