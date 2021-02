Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex de este jueves 4 de febrero El programa Hoy No Circula señala que los vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde no podrán circular; aplica en CDMX y Edomex

Los autos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos sí podrán circular sin restricción, según el programa Hoy No Circula Foto: Especial.