PVEM avanza en la CDMX, pero animalistas no lo ven como aliado

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) resultó favorecido con 33.9 más votos que en las elecciones de 2018 a nivel local, por lo que se convertiría en la tercera fuerza política en el Congreso de la Ciudad de México después que la bancada de Morena y el PAN, pero animalistas no lo ven como aliado.

En 2018 el partido obtuvo 206 mil 513 votos a nivel local, mientras que este año aumentaron a 276 mil 593. El dirigente local del PVEM, Jesús Sesma Suárez, celebró el logro, pero consideró que es una doble responsabilidad, ya que al ser una mayoría absoluta pueden hacer que las cosas pasen o no.

En entrevista con La Razón, Sesma aseguró que buscará puentes de diálogo para que exista debate y que haya una postura constructiva que favorezca a los capitalinos a través de la resolución de los grandes problemas de la capital.

“Cuando se busca el diálogo y la sensibilidad, se pueden sacar las cosas en unanimidad, hay más valor, estamos en un proyecto de visión en el cual se ha insistido del segundo piso de la transformación, pero debemos ser cautelosos en que las decisiones que tomemos tengan un beneficio a mediano o largo plazo para la ciudadanía”, explicó.

El dirigente del partido dijo que no hay verdad absoluta, por lo que sugirió ser sensible con las mayorías y hacerlas partícipes, pues recordó que el verde inició como un partido minoritario y lucharon por tener voz y eco en los partidos con menos simpatizantes.

Gráfico

En un inicio, el Partido Verde se creó con el objetivo de atender temas relacionados con el medio ambiente, la sustentabilidad y el cuidado a la fauna del país. En el 2000 fueron aliados de Vicente Fox durante su gestión como presidente.

Después, apoyaron a Enrique Peña Nieto durante su cargo de presidente de la República en 2012 y posteriormente a Andrés Manuel López Obrador en 2018; es decir, el Verde Ecologista de México siempre ha sido aliado de los partidos ganadores.

Jesús Sesma comentó que en las alianzas con las que se ha involucrado su fuerza política, van en contra del partido que está en el poder.

“En el 2000 fuimos con el PAN estando el PRI, en 2006 fuimos con el PRI estando el PAN, y bueno, las alianzas se hacen a nivel mundial, es algo que no nos debería de sorprender. En la medida que tengamos más representación legislativa es cómo podemos realmente con más prontitud cumplirle a la gente que votó por nosotros”, dijo.

Agregó que el resultado de las elecciones son una oportunidad para demostrar que pueden cumplir con sus propuestas, a la par de cambiar el pensamiento de las personas que creen que no son un partido serio que se compromete con las causas.

Respecto a las críticas que recibe el PVEM acerca de que no cumple con las funciones que prometió desde su inicio o que no formaba parte de la liga de los partidos ecologistas a nivel internacional, dijo que se tratan de “notas viejas” que se dieron por la propuesta de pena de muerte, la cual fue muy cuestionada.

“Nosotros velamos la vida de las víctimas, quien ejercía o ejerce un secuestro y produce la muerte lo hace por voluntad propia, nosotros cuidamos la vida de las personas secuestradas o que podían llegar a perder la vida, hemos sido un factor importante en los cambios medioambientales del país”, aseguró.

Estamos en un proyecto de visión en el cual se ha insistido del segundo piso de la transformación, pero debemos ser cautelosos en que las decisiones que tomemos tengan un beneficio (…) para la ciudadanía

Jesús Sesma, Dirigente del PVEM en la CDMX

Jesús Sesma consideró que dirige un partido que no se despega de sus bases del medioambiente, por lo que prometió que para los próximos años convencerá a las personas que no creyeron en el partido a través de resultados, del diálogo en conjunto con todos los partidos.

La exdirectora del Zoológico de Chapultepec, Marielena Hoyo, opinó que el PVEM “se vende al mejor postor” y disimulan su labor a base de leyes mal planteadas; además, negó que los ambientalistas o animalistas fueran tomados en cuenta.

“El señor Sesma sacaba leyes sin leer el contexto de toda la ley, no piensan en las leyes, las hacen a la carrera, yo no tengo absolutamente ninguna confianza en que el Partido Verde vaya a jugar a favor del medio ambiente o de los animales, sino a favor de lo que les convenga a sus miembros”, dijo.

María Elena Hoyos compartió que el partido no cuestiona nada que le pueda molestar al Gobierno, pero resaltó que quienes han dedicado su vida a la defensa y cuidado del medioambiente, así como los animales, son testigos de las malas condiciones en las que viven y poco apoyo por parte de los partidos políticos.

Añadió que ahora que el verde tomó más fuerza en los recintos, harán lo que les convenga como partido, pese a que las iniciativas no concuerden con la realidad o bien, estén poco analizadas y estudiadas.

“Nosotros sabemos qué pasa en realidad, aquí el Partido Verde trabaja para su santo, ésa es la verdad y buscan un nicho que ellos agarraron para llamarse partido político, no han ayudado en temas como el de los toros o la elefanta Ely”, expuso.

La experta en animales sugirió que lo ideal sería que los partidos políticos permitieran que especialistas en la materia intervengan en las iniciativas para que se lleven a cabo de la manera correcta y dejen buenos resultados que cumplan con el propósito inicial del Partido Verde Ecologista de México.

“No le tengo ni media fe al Verde en los temas ambientales, le tendría más fe a… pues es que no tenemos porque el PAN tampoco le entra a los temas ambientales, el PRI hizo buenas cosas pero ya no tiene buenos asesores en la cámara, los partidos son de interés particular. Debe haber especialistas que se han roto el esqueleto por abordar los temas”, indicó.