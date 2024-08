Se registra otro microsismo magnitud 1.4 en la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

Este miércoles se registró un microsismo en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN) la magnitud fue de 1.4.

El movimiento telúrico sucedió alas 17:23 horas, se localizó a 2 kilómetros al sur de la demarcación Álvaro Obregón. Debido a que su intensidad fue mínima, no ameritó que se activara la Alerta Sísmica.

Algunos usuarios de las redes sociales aseguraron que si percibieron el temblor y entre sus comentarios indicaron: "Si es verdad, se sintió un golpazo y como un tronido", @CesarCabrer4742 dijo "este podría ser el inicio de una nueva secuencia sísmica, ahora en alguna de las 2 fallas geológicas señaladas en rojo, que se encuentran entre Lomas de Becerra, Olivar del Conde y Minas de Cristo en la alcaldía Álvaro Obregón. Un M3.2 como máximo es lo que se puede dar ahí".

"Esos ni se sienten, los de 3.0 hasta hacen sonar los adornos", "pareciera de risa, pero fue solo 1 k de profundidad, así que, si debió sentirse", "no han sido de mayor intensidad si no los que se burlan estuvieran llorando", "se sintió muy poco", "en el Metrobús no se sintió".

Cabe señalar que no es el primer microsismo que sucede en este mes, el pasado lunes 5 de agosto, también un sismo sorprendió a los capitalinos, la magnitud fue de 1.4 y de igual forma se registró en la alcaldía Álvaro Obregón. Un poco antes, hubo uno de magnitud 2.4.

SISMO Magnitud 1.4 Loc. 2 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX 07/08/24 17:23:12 Lat 19.38 Lon -99.20 Pf 1 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) August 8, 2024

¿Qué objetos debes tener en tu mochila de emergencia ante un temblor?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer cuáles son los objetos que debes tener en tu mochila de emergencia ante un temblor o un desastre natural:

Dinero en efectivo.

​Duplicado de llaves.

​Un silbato.

Agua embotellada.

Comida enlatada.

​Un encendedor.

Gen antibacterial.

​Batería portátil.

​Un botiquín de primeros auxilios.

​Linterna con pilas.

​Alimento para las mascotas.

Una muda de ropa.

Una cobija.

Papel higiénico.

Toallas sanitarias, pañales.

#CiudadSegura | Prepara tu #MochilaDeVida 🎒 con la #SSC; te decimos los objetos que debes tener a la mano, en caso de presentarse un sismo o desastre natural. ¡En la #CiudadDeMéxico, #LaPrevenciónEsNuestraFuerza! pic.twitter.com/g2tJf14Ph9 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 7, 2024

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT