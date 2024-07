Retraso en parque Aztlán; faltan 9 de las 33 atracciones que se planearon

El parque Aztlán aún no funciona en su totalidad, ya que a la fecha no cuenta con las 33 atracciones prometidas, como estimó a La Razón su director, Sergio Huau Miguel, el día de la inauguración, el 20 de marzo pasado. Aún faltan siete juegos, un museo y un foro.

Representantes de este sitio de diversiones indicaron a este diario que en lo que resta del año serán abiertos, de manera paulatina, siete juegos mecánicos, el Foro Aztlán y el Museo Dolores Olmedo.

“Estos juegos se irán abriendo al público de manera paulatina, conforme estén listos, a lo largo del segundo semestre de este año”, aseguraron.

Aztlán Parque Urbano especificó que los que los juegos que próximamente abrirán son el Jardín de los sentidos (huertos y ecotecnologías), Laka laka, Marometas, Malacatonche, Don Goyo, Serpentikha y el simulador Vuela México por el Mundo.

Los representantes detallaron que algunas atracciones están armadas y hacen pruebas operativas para obtener las certificaciones necesarias para operar en completa seguridad.

En tanto, el personal labora en el ensamble de otras atracciones conforme reciben sus componentes, pues, explicaron, se trata de juegos completamente nuevos que son elaborados en Italia, Holanda, Taiwán, entre otros países.

De acuerdo con las autoridades, para la apertura de las nueve atracciones restantes se deben considerar los tiempos, la logística, las piezas y el personal especializado que participa en su armado, calibración y otros detalles técnicos.

El 20 de marzo el Jefe de Gobierno, Martí Batres, inauguró el parque incompleto. Foto: Eunice Cruz, La Razón

La primera etapa del parque de diversiones, que sustituyó a la Feria de Chapultepec que cerró en 2019 tras un accidente que causó la muerte de dos visitantes, tuvo un retraso de 203 días

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, inauguró el 20 de marzo pasado el nuevo parque de diversiones de la Ciudad de México, a cargo de la empresa Azpau Entretenimiento, S.A.P.I. de C.V.

El lugar está en avenida de los Compositores sin número, en la Segunda Sección Bosque de Chapultepec.

Ese día, el director general de Aztlán Parque Urbano, Sergio Haua Miguel, afirmó a este diario que, para ese momento, los juegos ya estaban armados, sólo faltaban detalles para que comenzaran a funcionar en semanas próximas.

“Entre Semana Santa y julio van a estar listos los juegos que faltan, ya están prácticamente armados, falta un poco del montaje y hacer las pruebas, todo es probado y con certificación internacional”, aseguró.

En su primer día de operaciones, Aztlán Parque Urbano recibió a al menos 963 visitantes, quienes disfrutaron de los juegos mecánicos disponibles de manera gratuita.

Entre los juegos que iniciaron están La Cucaracha, Guardianes del Aire, La Quebradora, Carrusel, Montaña Jurásica, Quinto Sol (experiencia inmersiva) y Siniestro (atracción de realidad virtual), Aztlán 360, entre otros.

NI TAN ACCESIBLE. Fabiola Aguilar visitó recientemente el lugar con tres de sus hijos y su esposo.

De acuerdo con la usuaria, su calificacipon del parque fue favorable, pero aclaró que no es tan económico como prometió Batres Guadarrama, lo que limita el acceso a algunas personas.

“Recuerdo que cuando se inauguró vi en las noticias que una de las ventajas es que iba ser económico, por eso fui, pero ya cuando va toda la familia los gastos se elevan demasiado y no es tan accesible. Hay muy buenas promociones en Six Flags que, por una cantidad más, disfrutas de más variedad de juegos”, comentó.

Fabiola Aguilar detalló que compró cinco paquetes con todo incluido, los cuales le costaron 650 cada uno; es decir, tres mil 250 pesos en total, lo cual no le pareció justo, pues no están listas todas las atracciones.

La visitante añadió que a sus gastos se agregó lo que gastó en comida y bebidas, lo que la hizo reflexionar si regresaría al parque urbano de nuevo, pues dijo no estar satisfecha del todo.

“Yo desconocía que aún no estaban instalados todos los juegos, creo que si lo hubiera sabido no hubiera ido, porque es un gasto fuerte, en total hasta como cinco mil pesos ese día, entre comidas, las entradas y como para que no esté completo, dudo si vale la pena; además, juegos tan extremos no hay”, comentó.

Los visitantes también pueden pagar por atracción, hay juegos por menos de 100 pesos como los de destreza con un valor de 30 pesos; el Vuelo de Cantoya, por 40; el Carrusel, La Mocha, el Remolinete, entre otros, 60.

El principal atractivo del lugar, la rueda Aztlán 360, la cual mide 85 metros y tiene 40 cabinas climatizadas con una capacidad para seis personas cada una, cuesta 120 pesos.

Aztlán Parque Urbano ha recibido más de 480 mil visitantes en los meses que lleva de operación y los fines de semana de marzo y abril fueron los más concurridos.

Actualmente el parque de diviersiones tiene una promoción que estará vigente hasta el 26 de agosto de 200 pesos el paquete infantil y 250 pesos el paquete para adultos.

Ambos incluyen acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, a la rueda de la fortuna Aztlán 360 y unas palomitas chicas.

Respecto a los restaurantes que ya operan dentro Aztlán Parque Urbano están Titanes del Taco, Mr. Burger, Sushi Itto y la combi de Helados Roxy, así como los kioskos de botanas y bebidas.

Próximamente abrirán Churrería Porfirio, Subway y Chili’s entre otras.