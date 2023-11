Sandra Cuevas rompe con el FAM “por falta de apoyo” de las dirigencias

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó que decidió “poner en pausa” su relación con el Frente Amplio en la Ciudad de México, debido a que no encontró “eco ni apoyo” por parte de las dirigencias del PAN, PRI y PRD, y exhibió una serie de prácticas y acciones poco éticas de los líderes de estos tres partidos y de otros personajes involucrados en el proceso interno.

En conferencia de prensa, Cuevas Nieves aseguró, de entrada, que las decisiones en el PAN de la Ciudad de México las toma el coordinador de los diputados federales, Jorge Romero.

Reveló que durante el proceso fue citada por Andrés Atayde y Santiago Taboada en un restaurante de la alcaldía Benito Juárez para, supuestamente, cerrar un acuerdo. Indicó: “Me sorprendió que al llegar estuviera Jorge Romero, porque es quien toma las decisiones en el PAN y sentados los cuatro, me dijo que iba a acordar conmigo, porque los otros dos no sabían mi valor político”.

En dicha reunión le prometieron apoyarla para que pudiera contender por la Jefatura de Gobierno y en caso de que no saliera favorecida, le garantizaron “posiciones”. Pero le pidieron que hablara con los dirigentes nacionales del PRI y del PRD y le advirtieron: “Si no te quieren, no te vamos a poder subir”.

Sandra Cuevas apuntó que el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, se comportó de manera prepotente y siempre la recibía en estado de ebriedad. Relató que en algún momento, éste le dijo: “¿Y tú quién eres? Hay muchos formados atrás de ti, tú por qué levantas la mano”.

Querían dejarme fuera no sólo de la contienda rumbo a la Jefatura de Gobierno, sino de la alcaldía

Sandra Cuevas

Alcaldesa de Cuauhtémoc

Respecto al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, comentó que le ofreció una diputación federal plurinominal a cambio de la alcaldía Cuauhtémoc y agregó: “Querían dejarme fuera no sólo de la contienda rumbo a la Jefatura de Gobierno, sino de la alcaldía”.

La alcaldesa recordó que en el 2021, cuando le dieron la oportunidad de competir con la alianza por la alcaldía Cuauhtémoc y ganó, el líder local del PRI, Israel Betanzos, le pidió que apoyara a la diputada Silvia Sánchez Barrios con posiciones: “Me dijo que quería la Dirección Territorial del Centro, porque lo opera la familia Barrios, también 50 posiciones de estructura para hacer campaña y que ayudarla a que crezca el comercio informal y, por último, una dirección general”.

Además, ventiló que el PAN la buscó para pedirle la Dirección General Jurídica y la de Obras, así como posiciones para los concejales, mientras que la dirigente local del PRD, Nora Arias, le pidió ayudar para que creciera esta fuerza política pero la sentenció a no tener relación con las personas con las que ella no simpatizaba.

Pero posteriormente, Nora Arias le pidió que le diera 200 plazas de honorarios “y una cuota mensual de varios millones de pesos para darle a los liderazgos del PRD, además del 25 por ciento del presupuesto de obras”.

La funcionaria indicó que, aunque la han buscado de Movimiento Ciudadano, por el momento no se afiliará a ningún partido, y reveló que también tiene distanciamiento con el senador con licencia Ricardo Monreal, y precisó que no se irá a Morena, “por convicción”.

Sandra Cuevas anunció que pondrá en marcha un operativo, denominado Bloque Diamante, para evitar que los políticos “oportunistas” lleguen a la alcaldía Cuauhtémoc y la utilicen para colocar propaganda.

Al cierre de esta edición, la alianza Va por la CDMX rechazó las acusaciones de Cuevas sobre la supuesta petición de plazas, cargos y otros beneficios: “No es con amenazas, descalificaciones ni calumnias como se logran acuerdos (...) Y no sorprende, ya que ha mostrado una actitud poco conciliadora y consistente”.

…Y Lobo ve “voracidad” de Alito Moreno y Zambrano

El diputado independiente Víctor Hugo Lobo afirmó que “la voracidad de las dos dirigencias nacionales tanto del PRD como del PRI arruinaron el proyecto del Frente Amplio en la capital”, el cual, dijo, “se está haciendo muy chiquito”.

Mencionó que en el caso del PRD, hay dos responsables: “Jesús Zambrano, junto con el esquirol que utilizaron, que es el señor Cházaro, para simular que hacían una competencia, pero al final dejar colgado a Rubalcava, y ahora, quienes perderán serán el Frente, los ciudadanos y el PAN”.

En entrevista con La Razón, el legislador indicó que desde hace dos meses él reclamó que en la alianza opositora se le estaban dejando la toma de decisiones exclusivamente al PAN.

“Les señalé que iba haber una tríada tirana que estaba decidiendo en cada partido, pero no hicieron caso y ahora se está mandando un mensaje de división y fractura”, señaló.

Añadió que Jesús Zambrano le dio la espalda a la militancia perredista, y en el caso del tricolor decidieron no apoyar a Adrián Rubalcava.

Además, comentó que en ambos partidos, lejos de reconocer a los liderazgos auténticos, “intentaron desplazarnos”, y ahora el desánimo ha llevado a que los sectores más importantes de las bases del PRI y del PRD en la capital ya no participen en el Frente Amplio.

Víctor Hugo Lobo adelantó que tras dejar al Partido de la Revolución Democrática, está por construir una organización política para incidir en la definición del futuro de la Ciudad de México rumbo a las elecciones del 2024.

Y recalcó: “No quiero pecar de soberbio, pero he mantenido pláticas con prácticamente todas las fuerzas políticas; tendremos que ver con cuál empatamos nuestra visión, quién se compromete con nuestra agenda, con quien lo comparta estaremos participando y seguramente cerrando filas, habrá nuevos reacomodos naturales”.