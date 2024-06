'No nos alcanzó': Santiago Taboada reconoce el triunfo de Clara Brugada en la CDMX

En conferencia de prensa y luego de darse a conocer los resultados del Conteo Rápido por parte del INE, Santiago Taboada reconoció el triunfo de Clara Brugada, quien ganó la jefatura de gobierno de la CDMX.

Taboada refirió que él es un demócrata y que en cada recorrido y en cada entrevista, él siempre indicó que sabría reconocer los resultados. "Yo estoy muy contento de la campaña que hicimos. Le regresamos a mucha gente la ilusión, las ganas de creer", declaró Taboada al inicio de su mensaje ante su equipo de campaña y simpatizantes.

"En esta ocasión no nos alcanzó. Yo a esta elección me metí con las reglas y las instituciones en las que creo y las que he defendido. Quiero agradecer a quienes me acompañan, puedo verlos de frente, abrazar a mis hijos y decirles como se los dije a ustedes: "lo dejamos todo en la cancha, no nos guardamos nada, hicimos todo" y por supuesto un reconocimiento a quien a partir del 5 de octubre será la próxima jefa de Gobierno y a la cual le deseo mucho éxito por el bien de la Ciudad de México", indicó el candidato por la coalición Va X la CDMX.

Entre gritos que acusaban "fraude" por parte de quienes se encontraban en la conferencia en donde emitió este mensaje, Taboada sentenció: "Ese soy yo, yo me apunté y agradezco mucho a las fuerzas políticas que me acompañaron y de igual manera al frente cívico, a la marea rosa y hoy estoy aquí dando la cara, agradeciéndoles muchísimo a toda esa gente que me dio oportunidad de saludarla, de estar en sus colonias, de conocer la realidad de una ciudad que no va por un buen rumbo, pero ya tendrán la oportunidad que en los próximos seis años, por el bien de la ciudad, las cosas estén mejor", finalizó.