La seguridad, uno de los logros más importantes de Cuajimalpa

El alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava Suárez, afirmó que la continuidad en el cargo le ha permitido generar acciones a largo plazo, que entre otros aspectos se han visto reflejadas en el combate a la delincuencia, pues es de las demarcaciones más seguras del país.

En entrevista con La Razón, Rubalcava Suárez afirmó que Cuajimalpa es una de las alcaldías “más resguardadas” del país gracias a una estrategia que incluye el trabajo conjunto con las autoridades capitalinas.

¿Qué logros ha tenido en Cuajimalpa, en lo que va de este nuevo periodo que inició al frente de la alcaldía? Va avanzando bien, sobre todo porque hemos tenido la oportunidad de darle continuidad a acciones de gobierno durante mucho tiempo y eso nos ha dado la oportunidad de ejercer una acción gubernamental a largo plazo. Además, la coordinación con el Gobierno de la ciudad ha sido fundamental, tanto en la administración pasada como en ésta; hay cosas que no podemos resolver si no tenemos su respaldo. Si hacemos una medición, la seguridad es uno de los logros más importantes que ha tenido la alcaldía, hoy prácticamente somos la más resguardada de la ciudad y una de las más resguardadas del país.

¿Cuáles son los delitos que más han bajado y cuáles aún aquejan a los habitantes? Los dos delitos que más aparecen son la extorsión telefónica y la violacion entre familiares. El primero es un delito que constantemente se repite en la alcaldía por la situación geográfica y porque tenemos zonas residenciales. Al delincuente le atrae simular un secuestro o una extorsión, argumentan que el propietario del domicilio tuvo un accidente, hay que sacar sus pertenencias y entregarlas fuera de la demarcación. El otro es el de violación y esto se da entre familiares. Desgraciadamente todavía en los pueblos, a pesar de los esfuerzos que se hacen para tener educación y mayor respeto a las mujeres, no hemos podido erradicarlo al 100 por ciento.

No me encantaría ser Jefe de Gobierno, me encantaría ser Presidente de la República. Sin embargo, vamos viendo los resultados y vamos caminando paso a paso; y si sacamos buenos resultados pues ¿por qué no poder aspirar a algo más?

Adrián Rubalcava, Alcalde de Cuajimalpa

Sin embargo, si nos vamos a un análisis profundo, la incidencia delictiva es muy bajita, cuando hablamos de que hay delitos con mayor presencia, hablamos de cuatro o cinco delitos, no estamos en niveles de otras alcaldías.

Todo lo que va del año pasado y éste, tuvimos solamente cinco homicidios, no quiere decir que sea poco, una vida humana es sumamente importante, pero si hacemos el comparativo con el 90 por ciento de los municipios del país, hablamos de que Cuajimalpa es sumamente segura.

¿La coordinación con el gobierno central ha sido suficiente? Yo creo que sí. Sin embargo, nunca es suficiente en materia de seguridad, yo creo que ha sido una gran mancuerna, pero creo que podemos incrementar esta coadyuvancia entre autoridades en donde ambos tengamos mayor capacidad de reacción ante algunos delitos. Aunque la coordinación y la información es sumamente estrecha, en materia del combate a la delincuencia, nunca es suficiente.

¿Cómo va la reactivación económica tras la crisis sanitaria? ¿Qué hace falta para impulsar la economía que aún no está al 100? Uno de los temas que tenemos que empezar a trabajar fuerte es el de que gran parte de las oficinas que teníamos en la zona de Santa Fe sigue todavía sin activarse y algunas de las grandes empresas que anteriormente ocupaban todo un edificio, hoy ocupan sólo uno o dos pisos; esto ha provocado una afectación a los dueños de que rentan los edificios y a los comercios locales que vivían de la afluencia de los oficialistas. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a visualizar? Estamos pensando en buscar esquemas en donde el arrendamiento de estos inmuebles se convierta en arrendamientos inmobiliarios con la finalidad de convertirlos en vivienda, para impulsar un esquema de costos de la rentabilidad de las oficinas.

Cuando hablamos de que hay delitos de mayor presencia, hablamos de cuatro o cinco delitos; no estamos en niveles de otras alcaldías

Adrián Rubalcava, Alcalde de Cuajimalpa

En el Congreso local se llevan a cabo las comparecencias de los 16 alcaldes, la suya fue hace una semana. Sin embargo, en los últimos días Morena afirmó que algunos alcaldes de oposición, de los que integran la UNACDMX, han presumido de “logros ajenos” durante estos informes. ¿Qué respuesta le podría dar a estos dichos? Soy muy respetuoso de los partidos políticos, al final de cuentas, durante mi comparecencia, los mismos diputados de Morena me felicitaron por las acciones gubernamentales; tuve hasta la oportunidad de escuchar a uno de los diputados que me invitara a formar parte de su partido político. Sin duda hay logros importantes por parte del Gobierno de la ciudad, no caería yo en un esquema de provocación por parte de un partido político. Sus diputados me han tratado bien, me han ayudado a tener logros de gobierno.

En seguridad, que pudiera ser uno de sus argumentos, yo creo que es un logro conjunto (...) respecto a la adquisición de patrullas, la ciudadanía, los gobiernos colindantes, el gobierno de la ciudad y los diputados saben que es un logro de la alcaldía pero que estoy siempre dispuesto a trabajar con la ciudad.

¿Qué viene lo que queda de este año para Cuajimalpa? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos? Van a tener por lo menos resultados positivos; tenemos pendiente la construcción de una nueva central de bomberos; vamos a tener un deportivo nuevo que se va a hacer en el Huizachito; y vamos a impulsar un hospital de especialidades para mascotas con un crematorio, que son acciones que suman al esquema de modernidad que se requiere.

Pregunta obligada, ¿aspira a la Jefatura de Gobierno? Creo que todo aquel que tiene la intención de dedicarse a la política es como los astronautas, los astronautas aspiran a llegar a la luna, y pues no me encantaría ser Jefe de Gobierno, me encantaría ser Presidente de la República. Sin embargo, vamos viendo los resultados y vamos caminando paso a paso, y si sacamos buenos resultados pues ¿por qué no poder aspirar a algo más?