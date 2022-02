Sheinbaum respalda a AMLO; ataques son porque "se han tocado intereses"

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, externó su respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que los ataques en su contra los han hecho personas cuyos intereses se han tocado, por lo que no están de acuerdo.

Durante una visita al Albergue Transitorio "San Miguel" en la alcaldía Iztacalco, la mandataria expresó que el titular del Ejecutivo está enfrentando la "gran transformación" del país, para la que se está trabajando en conjunto también desde la Ciudad de México.

La mandataria aseguró que están "muy contentos" porque se está viviendo un momento histórico en México, en el que se hace realidad "todo eso por lo que luchamos".

Ya no más privatizaciones de la educación pública, ya no más privatizaciones de la salud pública, ya no más privatizaciones del espacio público, ya no más privatizaciones para que unos cuantos disfruten del derecho a la ciudad y la gran mayoría esté exento de ese derecho