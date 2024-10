Tlatelolco sin agua: vecinos reportan más de 20 horas sin el líquido

En los últimos meses, la escasez de agua ha sido un problema que ha estado poniendo en jaque a la Ciudad de México, puesto que vecinos de diversas colonias de la capital, a lo largo de este 2024, en espera de alguna respuesta, han salido a las calles a manifestarte por el suministro de este líquido.

Una de las colonias afectadas por falta de agua en la Ciudad de México, es Tlatelolco. Durante este miércoles 23 de octubre, vecinos de esta localidad han manifestado su descontento, porque llevan aproximadamente 24 horas sin este recurso indispensable para los ciudadanos.

Vecinos indican que tienen más de 20 horas in agua potable. Foto: Pixabay / wal_172619

Fue a través de las redes sociales, que las personas comenzaron a mostrar su descontento por el suministro de agua potable. De acuerdo con algunos internautas de X (antes Twitter), en la 2a. Sección de Tlatelolco, de la Alcaldía Cuauhtémoc comenzó a faltar este líquido vital desde el martes en la noche.

¿Por qué no hay agua en Tlatelolco?

Aunque, las autoridades han enviado pipas para cumplir con el derecho humano del agua, todavía no se conoce el origen de su falta. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SacmexCDMX) no ha informado a los vecinos la causa de la falta de este recurso.

Cabe resaltar, que los vecinos se encuentran molestos, porque a parte de no contar con agua, las pipas que se han estado encargando del suministro de agua, no entran a los edificios y no llenan sus cisternas. Las personas son las que tienen que bajar con cubetas para poder obtener este líquido.

"En lugar de meter las pipas en TLATELOLCO para llenar la cisterna, hacen que la gente suba y baje con cubeta", escribió un usuario de X. Asimismo, otro internauta de esa red social indicó que, "Más de 20 horas sin agua en la 2da sección de Tlatelolco, y ni la alcaldía se pronuncia y la jefa territorial es la que no permite el suministro de agua".

Por otro lado, la falta de agua en esta colonia y la poca intervención de las autoridades correspondientes, ha provocado que vecinos comiencen con suposiciones, puesto que la falta de este recurso lo adjudican a un posible robo, es decir al famoso huachicoleo.

A pesar de que no se han obtenido datos concretos, se estima que más de 12 mil personas se encuentran en incertidumbre por el agua, ya que los afectados únicamente son estos so los habitantes de la 2a. Sección de Tlatelolco. Además, no existe otra colonia alrededor que haya reportado este tipo de situación.