Tunden en Congreso local al alcalde de Xochimilco

Durante la última ronda de comparecencias de alcaldes en el Congreso de la Ciudad de México, legisladores de oposición cuestionaron la seguridad y el mejoramiento urbano en las alcaldías Xochimilco y Tláhuac, ambas gobernadas por morenistas.

El alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, fue quien llevó al peor parte, pues al destacar una supuesta inversión en seguridad, en la mejora de los hábitats naturales y en obras para los ciudadanos, sólo recibió críticas.

Ante legisladores de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local, Acosta Ruiz resaltó que se invirtieron más de cinco millones de pesos para la recuperación del ajolote, especie endémica de la zona.

Asimismo, destacó los trabajos “para mejorar la seguridad en la alcaldía”, entre lo que resaltó más de 500 operativos de pasajero seguro y una inversión de 67 millones de pesos para la prevención del delito.

Al respecto, el coordinador del Partido Verde, Jesús Sesma, cuestionó: “¿qué se ha hecho con el presupuesto para la alcaldía, especialmente en materia de seguridad y medio ambiente?

El legislador apuntó que si bien ha habido una reducción del 81 al 74 por ciento en los índices delictivos, Xochimilco es la tercera alcaldía, sólo detrás de Azcapotzalco e Iztapalapa, que presenta el porcentaje más alto de inseguridad, lo cual es un “foco rojo” de su administración.

“La inseguridad es muy grave en la alcaldía que usted tiene a su cargo, los datos que usted muestra son diametralmente opuestos a los que el propio Gobierno federal ha dado a conocer”, dijo.

Destacó que a pesar de la “gran riqueza natural” que tiene esta alcaldía, sus habitantes viven grandes carencias de vivienda y alimento.

A estos cuestionamientos se sumó la diputada del PT, Circe Camacho, quien destacó que si bien se destinan 67 millones de pesos en materia de seguridad, no se ven los resultados.

La legisladora lamentó que la gestión de José Carlos Acosta tiene a la alcaldía “en condiciones deplorables”, pues denunció que además hay falta de limpieza en los canales de la alcaldía, donde hay presencia de basura y “hasta cadáveres de animales”.

“Quisiéramos preguntarle por qué usted destina 67 millones de pesos en seguridad y resulta que su alcaldía es la que tiene peor percepción de inseguridad en toda la ciudad. A mí me parece que estos millones no están dando los resultados y me parece lamentable que los xochimilcas tengamos que padecer esa falta de coordinación”, sentenció.

Por su parte, la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, destacó una reducción del 22 por ciento en la incidencia delictiva de octubre del año pasado, cuando comenzó su gestión a abril pasado.

Ante diputados, señaló que la coordinación entre la administración local y federal ha sido “fundamental” para disminuir la delincuencia que tanto aqueja a los ciudadanos.

Sobre este tema, la legisladora del PAN, Frida Guillén, pidió a la edil enviar información al Legislativo para esclarecer las acciones que ha llevado la alcaldía en materia de seguridad.

La alcaldesa explicó que para erradicar la violencia hacia las mujeres se ha implementado el Código Naranja, una acción de coordinación y asistencia vinculada con Seguridad Ciudadana, así como una Unidad de Atención de Violencia contra la Mujer.

Más tarde, Hernández Calderón explicó en entrevista que la reducción de los índices delictivos es un asunto “relevante” para la demarcación.