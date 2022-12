Un comerciante capitalino denunció que la tienda de ropa y calzado de la cual es propietario, llamada “Fuego en el 23”, ubicada en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, fue víctima de un asalto a mano armada en el cual se vació el inventario y “acabaron todo lo que construí con cinco años de trabajo” .

A través de redes sociales, el hombre narró que, la tarde de este sábado, un grupo de asaltantes irrumpió en su negocio, donde a él y a su madre los encerraron en una bodega para llevarse la mercancía que se encontraba en los aparadores.

“Vaciaron todo mi negocio. Todo lo que construí con cinco años de trabajo , subiendo TikToks [videos en redes sociales], subiendo contenido, dando buenos precios… Todo se lo acabaron ahorita”, denunció el comerciante.

Asimismo, el hombre destacó que uno de los asaltantes lo amarró de manos y lo amenazó con arma de fuego: “Yo pensé que me iban a matar. Afortunadamente el chavo que me tenía con la pistola no me mató; se lo agradezco”.

A propósito, el comerciante pidió ayuda a los usuarios de redes sociales para que lo apoyaran con la difusión del caso para que llegue a autoridades capitalinas y de la delegación Cuauhtémoc.

AM