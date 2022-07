El Viacrucis de algunos para acceder al biológico

Padres y madres de familia de menores de 11 años denunciaron falta de vacunas desde las primeras horas del día, y la presencia de ciudadanos de otras entidades del país durante la jornada de vacunación.

Ese fue el caso de Rosario López, quien vive en el Estado de México, pero llegó con su pequeña de 11 años a un módulo de la alcaldía Cuauhtémoc porque ella estudia ahí. “A mí me causa confusión, no vivo en la ciudad, pero mi hija estudia y yo trabajo aquí, ¿entonces? Vine porque le toca por apellido, pero me dijeron que ya no hay, no es ni medio día”.

La madre de familia se dijo molesta por tener que faltar a su trabajo sin tener éxito: “me descuentan dinero y la niña también tiene que dejar de ir un rato a la escuela; ahora, andar buscando en otro y otro centro, es mucha pérdida de tiempo, desde anoche estuvimos revisando y vimos que éste nos quedaba cercano”, contó a La Razón.

En una situación similar se encontró el señor Abdiel Mendoza, a cuyo hijo le tocaba vacunarse el miércoles, pero, “no encontré vacunas”, por lo que este jueves se vio obligado a dejar su trabajo por segundo día consecutivo para llevarlo nuevamente.

“Sí está pesado y fíjate cómo a nosotros no nos pasó eso. Cuando me tocó a mí la vacuna, fue bien rápido, y eso lo celebro, porque rápido nos metían a la vacuna y no había desorden ni falta de vacunas”, comentó.

Para el padre de familia, la única opción que tendrá será esperar al viernes para llevar a su hijo a vacunarse “o ya de plano la siguiente semana o cuando tenga un chance”, pues advirtió que sólo tenía permiso de estar fuera de su trabajo durante un par de horas.

“Prácticamente me dijeron, a lo que vas y te regresas, porque también ayer pedí permiso otro rato”, comentó.

Joselyn, una pequeña, sí tuvo suerte y logró vacunarse el miércoles. Sin embargo, su madre advirtió que tuvieron que llegar a formarse a las 6:00 de la mañana para alcanzar: “me imaginaba que iba a estar así, nos dijeron unos conocidos que desde tempranito (...) y yo ya no quería esperarme a otra semana o a después para que se vacune, ya de una vez”.