Víctimas del colapso de la L12 solicitarán la demolición de todo el tramo elevado

A escasos días de que se cumpla un año del colapso de un tramo de la Línea 12, un grupo de víctimas anunció que interpondrá una acción colectiva para solicitar a las autoridades capitalinas la demolición de todo el tramo elevado, tras detectar fallas en su construcción.

Además, adelantaron que buscarán la reclasificación del delito de homicidio culposo en contra de los diez presuntos responsables de la tragedia, entre ellos el exdirector de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, por el de homicidio doloso eventual, para evitar que “haya impunidad” en este caso.

Teófilo Benítez, representante legal de doce víctimas que aún no han alcanzado acuerdo reparatorio, advirtió que los afectados lo que buscan “no es dinero”, sino garantizar que no se repita un hecho como el de la noche del 3 de mayo del 2021, en un acto de “lealtad” hacia la ciudadanía.

En conferencia para dar a conocer un informe técnico realizado de forma particular indicó: “Estamos más que preparados, vamos por la reclasificación, no quieren que lleguemos a las imputaciones y van a realizar diversas artimañas para que eso no se haga, pero nos opondremos”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) contempla hasta ahora a los involucrados como presuntos responsables por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad.

Nosotros analizamos, desde el inicio del proyecto de la obra, la construcción, la entrega, la supervisión y el mantenimiento. Cada uno de esos pasos, de esas etapas tienen responsabilidad, y como nosotros lo hemos dicho, esto no es un delito culposo, porque sí se podía preveer

Teófilo Benítez, Abogado de víctimas de la L-12

El abogado apuntó que los manuales de mantenimiento obligan a los diversos directores y sudirectores del Metro a llevar a cabo la revisión y supervisión de este sistema de transporte, para evitar una tragedia como en la que perdieron la vida 26 personas.

Destacó que en el segundo informe de DNV, se da cuenta de que hubo fallas en el mantenimiento, por lo que urgió a que la extitular del Metro Florencia Serranía sea citada para “clarificar su responsabilidad”.

Por otro lado, señaló que las víctimas, “tienen la plena conciencia y la lealtad ante la ciudadanía para solicitar que sea demolida toda la línea, por actos de desconfianza hacia esa construcción, por falta de cuidado, supervisión, y en especial al mantenimiento, que jamás se le dio a la línea”.

Por su parte, Tomás Andrade Ramos, ingeniero del despacho Bearr que realizó el peritaje, señaló que el 85 por ciento de los pernos del tramo elevado estuvo mal colocado.

Añadió que desde el diseño, la construcción y el mantenimiento se presentaron “muchas irregularidades”, entre lo que destacó la ausencia de alrededor de 400 pernos de 750, además de que hubo deflexión en las trabes, deformación y debilidad en columnas y trabes.

“Las estructuras debieron de ser monitoreadas y esas lecturas no se llevaron a cabo, y si se llevaron a cabo no se tomaron las acciones para corregir los daños. Por eso podemos afirmar que en esta estructura, la suma de un mal diseño, una mala construcción, una mala supervisión, mala certificación y, sobre todo, un mal mantenimiento, dan como resultado esta tragedia”, señaló.

Por su parte, Antonio López Mendoza, miembro del despacho legal, explicó que la asesoría jurídica presentará su propio peritaje ante la Fiscalía para buscar que tenga incidencia en la investigación que ha realizado este órgano de justicia.

Se prevé que el próximo martes 3 de mayo, en el marco de que se cumpla el primer año de esta tragedia, las víctimas, en compañía de su representante legal, ofrezcan un mensaje y soliciten la creación de un memorial en la zona cero, a manera de recordatorio para las autoridades y para que no haya repetición.

drg