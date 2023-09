VIDEO | Ante protesta por normalistas desaparecidos colocan protección en FGR

Las oficinas centrales de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron protegidas ante la posible llegada y protesta de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se tiene contemplada para este 21 de septiembre, en el marco de la Jornada de lucha por el noveno aniversario de la desaparición de los jóvenes.

El edificio sede de la FGR fue tapado con un muro metálico para evitar que haya vandalismo en su entrada principal, debido a que en anteriores protestas los normalistas han externado su furia con grafitis y petardos por la impunidad que permea en el caso de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con los padres, este día acordaron seguir con sus movilizaciones en esa dependencia federal, luego de la reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la que dijeron hubo tensiones y enojos por la falta de resultados.

Desconfianza de padres de 43 a Fuerzas Armadas, 'sin fundamento', dice AMLO

El presidente López Obrador aseguró que no tiene fundamento la desconfianza de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hacia los elementos del Ejército Mexicano, ya que han aportado toda la información sobre el caso.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente rechazó que exista una rebelión al interior del Ejército y la Marina, por el contrario ambas instituciones han actuado con lealtad y disciplina.

“Esa desconfianza (de los padres) no tiene fundamento, también para manipular, lo digo con toda claridad y todo respeto, se dice: ‘Usted tiene buenas intenciones, usted da instrucciones pero no le hacen caso, no es con usted, es con las autoridades de la Sedena’, dijo.

