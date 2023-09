Por conflicto con Perú, AMLO cancela participación en cumbre Asia-Pacífico en San Francisco

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador canceló su participación en la Cumbre Asia-Pacífico a celebrarse en noviembre próximo en San Francisco, California, debido a las malas relaciones que mantiene con el gobierno de Perú encabezado por Dina Boluarte.

Durante la conferencia de prensa mañanera, AMLO informó que buscará con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, una reunión bilateral en Washington, DC, pero si no se concreta se le hará una invitación para que visite Altamira, Tamaulipas, y Salina Cruz, Oaxaca.

“No voy asistir a la (cumbre) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia Pacífico, y no queremos participar en eso, con todo respeto”, subrayó.

El mandatario reveló que en su viaje a Chile evitó pasar por el espacio aéreo de Perú, con el fin de que no fuera nota el escándalo que le habían negado cruzar por ahí, “para que exponernos, qué necesidad, diría el filósofo”.

Relató que se decidió dar la vuelta por ese espacio, pero “estando allá (Chile) me entero que el gobierno de Perú había solicitado pasar por nuestro espacio aéreo porque la presidenta iba a la ONU. Entonces, dije sí, claro que sí, y no sé si al final utilizó el espacio aéreo mexicano, pero me pidieron mi opinión, dije que sí, y que iba a hacer una escala técnica.

“Claro que nosotros queremos que liberen a Pedro Castillo, que injustamente lo tiene encarcelado la oligarquía corrupta”, sostuvo López Obrador.

Comentó que hizo la invitación al presidente Biden para que visiten la instalación de una empresa dedicada a construir plantas de licuefacción en Altamira, Tamaulipas, a fin de exportar gas a Europa, en sociedad con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“A eso lo estoy invitando a visitar esa plataforma, y al mismo tiempo es una planta de licuefacción en el Golfo. También lo estamos invitando a visitar Salina Cruz por lo del transístmico y al Tren Maya.

“Entonces viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral, pero no puedo ir a San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Él ha sido muy amable y muy atento, y son muy buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos”, apuntó.

El mandatario refirió que si no es posible la reunión con Biden en noviembre, entonces será hasta enero, “aunque va a haber mucho frío porque se va a llevar la Cumbre de América del Norte, va a ser en Canadá, posiblemente en enero, ahí sí hace frío como en Tepetitán, Macuspana, Tabasco”.

