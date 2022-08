Visión de la Benito Juárez para personas mayores es "única": Santiago Taboada

En el marco del Día de los Abuelos, el alcalde Santiago Taboada inauguró el Primer Encuentro de Personas Mayores en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, en el cual las y los alumnos de los Centros de Atención al Adulto Mayor (CECAM), planteles Cumbres y Mixcoac, disfrutaron de un espacio de convivencia y recreación.

“Esta visión que tenemos para apoyar a nuestros adultos mayores en Benito Juárez es una visión única, es el único lugar del país que tiene un espacio para que los adultos mayores se desarrollen, porque no todo se trata de dinero, se trata también de tener espacios donde mentalmente y físicamente puedan estar en las mejores condiciones, esa es una visión distinta, por eso somos un gobierno distinto, por eso somos un gobierno que tiene una visión que cree y que se basa en las personas, nosotros no creemos que nuestros adultos mayores son mercancía”

Durante su intervención, el alcalde sostuvo que en Benito Juárez van a continuar los programas de apoyo a las personas mayores, los cuales caracterizan a este gobierno humanista y con compromiso social.

En este sentido, Santiago Taboada señaló que este tipo de encuentros son necesarios, ya que, dijo, es parte de regresar a esta nueva normalidad, “tenemos que regresar lo más pronto posible, a que más gente se anime a salir. Afortunadamente ya también, aunque llegaron muy tarde, pero ya prácticamente toda la población adulta está vacunada y eso nos permite realmente hacerlo con seguridad ”.

Por su parte, el diputado federal por Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo, indicó que la experiencia que aportan los cerca de 60 mil adultos mayores que habitan en la alcaldía en el ámbito laboral, familiar y público es muy valiosa .

“Si hoy no damos las bases para que ustedes tengan un desarrollo humano digno, nunca vamos a poder continuar con la verdadera brecha de ese gran legado que ustedes nos han dejado y por eso hoy yo estoy comprometiéndome. Desde la Cámara de Diputados lucharé, así como siempre lo he hecho, para que tengamos mejores oportunidades para ustedes, mayor presupuesto, mayores programas, porque, quiero decirles, aquí en Benito Juárez no es de moda, los gobiernos panistas desde hace muchísimos años han dignificado al adulto mayor y eso es importantísimo”