Activismo de Gran Fury llega al Museo del Chopo

“Silencio es igual a muerte”, “Todas las personas con ITS son inocentes” y “Besar no mata: la codicia y la indiferencia sí” son algunos de los mensajes de denuncia que se muestran en la exposición Gran Fury, el arte no es suficiente, que llega por primera vez a México de la mano del Museo Universitario del Chopo y recopila 77 obras que creó este colectivo neoyorquino entre 1988 y 1995, para hacer consciencia sobre la epidemia de VIH que azotaba en Estados Unidos en esa época.

Por medio de carteles, recortes de periódico, calcomanías, fotografías y espectaculares, la exhibición sirve para denunciar la falta de apoyo y visibilización que el gobierno del país norteamericano, en ese entonces liderado por el presidente Ronald Reagan, dio a la crisis generada por esta enfermedad, así como las muertes que ésta provocó.

Para los artistas del colectivo, John Lindell y Loring McAlpin, la necropolítica de ese entonces fue la culpable de los fallecimientos, pues de ser distinta se hubieran evitado tantas muertes. “Íbamos en contra de un prejuicio, pensamos que no había víctimas culpables e inocentes, pero la idea de la homofobia y de que las personas homosexuales habían causado esto era un prejuicio muy difundido”, comentó McAlpin en el recorrido inaugural por la exposición.

Algunos de los carteles del colectivo que se exponen. Foto: Especial

La necesaria generación de estos mensajes de protesta, que en un inicio fueron impresos con una simple fotocopiadora de oficina, no sólo se volvieron un referente en el arte activista previo al siglo XXI, sino que sí provocaron un cambio en los paradigmas de la sociedad estadounidense y en mejorar la atención que recibían en ese entonces las personas con VIH, pues tiempo después la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA) puso mayor énfasis en tratamientos contra el virus.

“Al final logramos que la FDA tuviera reconsideración de cómo se desarrollaban los medicamentos, concientizamos acerca de cómo sí se pudo penetrar en eso. Estos logros como institución no parecían tan fácil, en esa época era bastante complicado, para el momento había una crisis, pero no todo el mundo lo comprendía. El gobierno en ese entonces no hacía nada y ahora una de las luchas es que el Gobierno actual continúe con esto”, comentó McAlpin.

Gran Fury, el arte no es suficiente proviene del Museo de Arte de São Paulo y fue curada por el brasileño André Mesquita, quien recuerda que al principio tanto Lindell como McAlpin tenían sus dudas de la pertinencia de llevar esta exhibición en América Latina, pues “no sabían si en un contexto distinto a ellos iba a tener sentido y les preocupaba cómo iba a comunicarse con las nuevas generaciones, pero al final se dieron cuenta que ese acercamiento en realidad tenía mucha pertinencia, mucha resonancia y uno de los resultados positivos fue que pudimos realizar un catálogo extensivo de la muestra”, explicó el curador.

Algunos de los carteles del colectivo que se exponen. Foto: Especial

El arte contestatario de Gran Fury puede visitarse en el Museo Universitario del Chopo hasta el 1 de diciembre de 2024.