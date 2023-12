Adiós a Cristina Pacheco, periodista referencial que reveló con preguntas historias y esencias

La Ciudad de México salvaje, trabajadora, injusta, diversa y solidaria que Cristina Pacheco retrató por décadas en su programa Aquí nos tocó vivir está de luto: murió la extraordinaria periodista que con sus entrevistas y recorridos por los lugares más recónditos de la capital del país nos mostró que todos somos poseedores de historias extraordinarias y nos enseñó a sorprendernos con lo más cotidiano en La Lagunilla, mercados icónicos como Madreselva, negocios históricos como El palacio del traje o uno de los puestos de discos en La Ciudadela, con la riqueza gastronómica representada en los machetes de la Guerrero, además de conocer la historia detrás de la famosa voz del grito “Se compran colchones”, del organillero, el zapatero, el vendedor de botones o el niño migrante que tiene que trabajar para sobrevivir.

La también escritora Cristina Pacheco considerada una de las más importantes cronistas de la ciudad, falleció ayer a los 82 años. “Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo informamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco”, escribió en Facebook su hija Laura Emilia Pacheco, quien más tarde, en la Funeraria Gayosso de Félix Cuevas, donde es velada la conductora de Conversando con Cristina Pacheco, detalló que su madre murió a causa de cáncer, enfermedad que le diagnosticaron hace menos de un mes.

“Es una mujer absolutamente extraordinaria, luchó contra estereotipos. ¿Qué otra mujer de 82 años se presenta en vivo en la televisión? Ella a los 82 años rompió un molde, así como lo hizo en Aquí nos tocó vivir, hablando de gente que no tenía por qué salir en la tele. Nunca traicionó sus principios, jamás falló en su trabajo”, agregó.

La periodista con un artesano de Coyoacán, en 2014. Foto: Especial

El pasado 1 de diciembre en el programa Conversando con, la periodista con un nudo en la garganta anunció que daría una pausa por problemas de salud y el domingo 3 dijo adiós a su columna “Mar de historias” que publicó durante 30 años en el diario La Jornada.

“Hoy tengo que soportar, aprender algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero, es difícil lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por graves razones de salud tengo que suspender al menos momentáneamente (el programa)”, dijo con la voz entrecortada, acompañada del equipo de producción que estuvo con ella durante décadas y de los invitados de la noche, la Orquesta Basura.

Como si presintiera que tal vez ya no habría retorno a ese emblemático programa, aquella noche confesó: “Piensen cuánto hemos aprendido de nuestros maravillosos invitados, a quienes agradezco… Hemos querido estar en todas partes, hemos hecho todo lo posible por lograrlo. Ustedes se preguntarán, ¿esta mujer qué hace después del programa?, salgo llena de ustedes, de su presencia, de su compañía, de la calidad de sus palabras, me da fuerzas para estudiar sobre viajes espaciales, que no son menos fascinantes que el arte, donde encontramos salidas, una puerta, la posibilidad de encontrar respuestas. Lo único que quiero encontrar es la única respuesta que tengo: agradezco a la vida lo que me ha dado, conozco el amor, la amistad, el amor al trabajo”, dijo conmovida.

La cronista charlando con Walter Reuter, en 1999. Foto: Especial

Luego cerró con la frase: “Estaremos juntos siempre”, seguida de aplausos de quienes la acompañaron ese emotivo y nostálgico viernes. La producción se transmitió en Canal Once desde 1997 hasta 2023.

En ese programa, al inicio, como era costumbre, Cristina Pacheco leyó algunos mensajes del público y en uno de ellos le decía un espectador: “Su voz y presencia calma”, y así era, la voz de la periodista y su manera de entrevistar a sus invitados siempre desde un ambiente cálido, hacían que quienes la veían sintieran que estaban presenciando una charla entre amigos, porque Cristina Romo Hernández, como realmente se llamaba, pues adoptó el apellido de José Emilio Pacheco cuando se casó con el escritor, fue una conversadora nata y tuvo la habilidad de charlar con un comerciante o niño en la calle, y con grandes figuras del mundo de la cultura, la política, el deporte y el entretenimiento: los escritores Sergio Ramírez, Juan Villoro o Rafael Pérez Gay; las agrupaciones Panteón Rococó y Maldita Vecindad o personalidades como Silvia Pinal, Ignacio López Tarso y Ana Martín.

Su programa Aquí nos tocó vivir, que comenzó transmisiones el 10 de mayo de 1978 por Canal Once y cuyo último episodio se emitió el 2 de diciembre, en el que retrató la vida de las personas y oficios o rincones sorprendentes de la ciudad, en 2010 fue reconocido por la UNESCO por su aportación a la memoria de la vida de la Ciudad de México y de otras regiones del país, así que fue inscrito en el Registro Memoria del Mundo de México.

La conductora, durante el funeral de José Emilio Pacheco. Foto: Especial

“Con un profundo dolor, quiero compartir la noticia del fallecimiento de nuestra querida Cristina Pacheco. La recordaremos siempre como la mujer que enalteció al Canal Once y a quien le entregó su vida. Mis más sinceras condolencias a su hija y a todos sus seres queridos. El Canal Once está de luto ante la partida de una mujer extraordinaria, en toda la extensión de la palabra”, escribió en X Carlos Brito, director del canal que fue casa de la escritora durante 45 años.

La pérdida de la autora de La rueda de la fortuna hizo que ayer el ambiente en el Canal Once fuera de tristeza y gratitud. “Tuvo una sensibilidad muy particular. Aquí nos tocó vivir duró décadas y no hubo quien lo emulara. Cuando ya tenía ganado el contacto con la gente comenzó Conversando con, donde entrevistó a personajes de gran calibre. Abarcó esos dos extremos, los consagrados y los que andan a pie en la vida cotidiana. Nadie alcanzó una trayectoria tan larga, tener ocho décadas de vida y seguir trabajando”, comentó el periodista cultural de Canal Once, Miguel de la Cruz en entrevista con La Razón.

Miguel de la Cruz destacó a la periodista como una comunicadora nata. “Abarcó todas las plataformas posibles, entró a la tele, a radio, escribió en periódico, en revista, creo que ya no le dio tiempo meterse en las redes. En Aquí nos tocó vivir se mantuvo activa durante la pandemia por Zoom. Si le agregas su capacidad para generar historias literarias, te habla de una comunicadora nata, es de las pocas o la única que haya tenido una comunicación contundente con el público”, comentó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, resaltó a Pacheco por “descubrir profundos universos desde la dignidad”, y Lucina Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) reconoció “su compromiso con los que más dignidad y ejemplo de vida tienen. Por sus palabras, crónicas y entrevistas en La Jornada y en Canal Once donde acudimos puntuales a leerla, a verla, porque su manera de hacer periodismo y literatura fue única”. De acuerdo con el vocero de la Secretaría de Cultura, Manuel Zepeda, se les propuso a las hijas de Cristina Pacheco un homenaje póstumo, pero hasta la tarde de ayer no habían tenido respuesta. Por la noche, su hija Laura Emilia apuntó que no sabía si le harían un tributo a su madre.

El escritor Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, la recordó como “una escritora y periodista brillante, su programa de entrevistas en el Canal 11, donde comparecí varias veces, es un verdadero registro de la cultura hispanoamericana”.

Mientras que Juan Villoro la describió como “una presencia imprescindible en la cultura mexicana. Testigo excepcional de la ciudad y generosa entrevistadora, nos acostumbró a la inteligencia que siempre acompañó de una sonrisa”.

Algunas instituciones como la UNESCO México, Cultura UNAM, la FIL Guadalajara y la Secretaría de Cultura de la capital del país también le dieron el último adiós.

Cristina Pacheco, en septiembre de 2011, en El Péndulo. Foto: Cortesía Pascual Borzelli Iglesias

“Algo que caracterizó a Cristina Pacheco en su emblemático programa Aquí nos tocó vivir y en diversos escritos periodísticos fue su perspectiva sensible y empática hacia la sociedad mexicana. Sin duda, una de las grandes cronistas que ha dado México”, se escribió en la cuenta de X de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Su columna “Mar de historias”, que se publicó en la La Jornada fue una especie de regalo literario dominical.

Por toda su prolífica trayectoria, en el IPN sonó un fuerte “huélum” hasta el cielo para despedir a Cristina Pacheco, quien supo sorprendernos y sentirnos representados en ese mar de historias que nos legó.