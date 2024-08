Ana Francis Mor: voy a conversar con quien le caigo bien y con quien no

La activista y actriz Ana Francis Mor, quien será la próxima secretaria de Cultura de la Ciudad de México, afirmó que como en el teatro, “la primera escena pone el tono”, por lo que tendrá la “puerta abierta” con todas las comunidades artísticas y culturales para dialogar y construir. Se sentará con quien “le caigo bien y con quien no”, aseveró en entrevista con La Razón, en la que compartió los ejes de su gestión por iniciar. Además, si buscará que aumenten el presupuesto para el sector, pues considera que como dice la canción de Natalia Lafourcade: “Nunca es suficiente para mí”.

En este primer diagnóstico realizado en campaña, ¿en qué estatus encuentra a la CDMX en materia cultural? Veo muchísimas oportunidades de articulación con las alcaldías, con el Gobierno federal, es un proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación. Hay comunidades muy enojadas, que han sentido cierta lejanía, hay que sentarse a cotorrear, a hablar, a resolver problemas.

Hay artistas que la ven con reservas por el partido Morena, ¿qué le dice a este sector? Nuestra comunidad es muy crítica y como artistas nos expresamos fuertecito, de pronto es lo que le da más susto a quienes ocupan estos espacios en cultura, vengo con toda la disposición, nunca dejar de conversar con la comunidad, con quien le caigo bien y con quien no.

¿Cuáles serán los ejes prioritarios? Hay una indicación muy contundente de Clara Brugada (Jefa de Gobierno de la CDMX electa) de territorializar todo el gobierno, que todas las actividades artísticas y culturales, las expresiones que existen en las 16 alcaldías puedan ocurrir de una manera más digna y tengan un espacio de dignidad aquellas que no son tan vistas. Hay una parte de la población que salimos temprano de casa y no volvemos hasta la noche, hay que imaginar formas de hacer cultura para quienes tienen esa circunstancia, y por otro lado, la población que no sale de cinco kilómetros a la redonda, cómo asegurarnos que ahí tenga acceso. Clara hizo un compromiso importante con los pueblos y barrios originarios para trabajar en la salvaguarda de su memoria, en la preservación y fomento de sus propias expresiones artísticas y culturales.

La metodología que ha venido desarrollando en Iztapalapa hay que aplicarla a toda la ciudad, ver cómo están los creadores locales, ver qué necesitan, qué nos inventamos, qué trabajamos, qué construimos. Es la exótica idea de caminar en las calles y preguntarle a la gente qué necesita.

Para arrancar un proyecto es clave el presupuesto, ¿peleará por más recursos o los actuales son suficientes? Como dice la canción, “Nunca es suficiente para mí”, siempre será deseable más, pero confío en la articulación para aprovechar mejor el presupuesto con las alcaldías, con el Gobierno federal y la metrópoli. Claro que pelearemos por más, hay que revisar cómo se hace, confío mucho en el planteamiento de Clara de considerar a la cultura como el eje de la transformación y en la voluntad de todo el gabinete, el Congreso para que sea más eficiente, más eficaz, nos rinda más y con mejores resultados.

¿Cuándo se conocerán las primeras acciones de la secretaría que encabezará? Todo tiene que ver con un diagnóstico, ése es el trabajo que corresponde ahora, en su momento, el 5 de octubre daremos noticia justamente de eso, cuál es el diagnóstico y los planes a seguir muy puntualmente.

¿Pondrá sobre la mesa la mejora de condiciones para los trabajadores del arte y la cultura? Sí, por supuesto, es una cosa que tanto la doctora Sheinbaum como la propia Clara se comprometieron a revisar, avanzar en las condiciones laborales.

Hablando de condiciones laborales, ¿qué pasará con el programa Pilares? Sin duda es una de las cosas a revisar, eso fue una cosa recurrente en todo el sexenio y hay que ponerle atención. Otra cosa importante es aprovecharlos, seguirlos mejorando, son casi 300 en toda la ciudad.

¿Van por más Pilares? Sobre todo con Utopías, la promesa de Clara son 100 en toda la ciudad, 16 por año, es la estrategia de infraestructura que toca a lo cultural, más importante, y por supuesto, revisar la infraestructura existente.

Basada en su experiencia, ¿cuáles son las necesidades en el Sistema de Teatros? Me gustaría impulsar que se hagan más teatros, más teatro en espacios no convencionales. Clara habla de que la ciudad sea el escenario y el lienzo más grande en el que pueda ocurrir teatro en todas partes. Es lo que me gustaría fomentar más, independientemente de tener el diagnóstico de cómo están los teatros.

Existe una actividad dancística destacada, ¿hay planes para este ámbito? Uy, la danza es todo un asunto, porque sí están tantito más descuidados que el sector teatral o necesitan mayor impulso. De las cosas que comentaron las colectivas es la atención médica de cuando se lastiman, la rehabilitación, creo que ahí podemos incidir a través de la Secretaría de Salud.

¿Seguirán los conciertos masivos? Claro, son exitosísimos, hacer que ocurrieran en otros espacios además del Zócalo es fascinante, hay que darle continuidad y ampliarlo.

Se ha criticado el dispendio de recursos en estos shows… No sé si es un debate verdadero o es un golpeteo político, los disfruta muchísima gente, tampoco es que sean tan caros los conciertos.