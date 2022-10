Antonio Ortuño entrega novela rockera e irreverente

Antonio Ortuño (Zapopan, Jalisco, 1976), una de las figuras más acreditadas de la narrativa mexicana contemporánea, autor de una veintena de libros (novelas, narraciones juveniles, periodismo, cuentos...). Acreedor de importantes premios literarios, traducido a media docena de idiomas y elogiado por la crítica especializada de América del Sur, España, México y Alemania, presenta La Armada Invencible (Seix Barral, 2022), novela “irreverente y muy rockera” que explora los espacios de la amistad, el fracaso y las añoranzas.

Barry Dávila, cuarentón detenido en los años 80, intenta reunir a los amigos que formaban parte de La Armada Invencible, banda de heavy disuelta por conflictos internos y riñas de sus integrantes, además del rechazo y la incomprensión social. Veinte años después, Barry concibe el proyecto de buscar a sus viejos amigos jadeantes y desilusionados para rockear otra vez.

“Escribo sobre las cosas que me obsesionan, que me interesan; en realidad, voy directo al tema sin hacer investigaciones documentales, como lo hacen otros novelistas. Siempre desemboco en temas que me atraen emocionalmente y me son familiares, los cuales me entusiasman. El rock guitarrero estrepitoso, es una presencia constante en mi vida desde mis años juveniles. Esta novela nace de la inquietud de algunos rockeros que les interesa la literatura: si revisamos no abundan las buenas novelas de ambiente rockero”, comentó a La Razón Antonio Ortuño, Premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano 2018.

¿Retoma usted el legado de los exponentes de la llamada ‘literatura de la onda’? Uno de los precursores de las ‘novelas rockeras’, fue José Agustín, indiscutible pionero del rock dentro de la literatura mexicana a principios de los años setenta. No tomo el legado de Agustín, quizá, intento reformular el asunto y explorar el lugar que ocupa el rock en nuestros días. Género musical de culto, que, sin embargo, sigue estando un poco desdeñado por las disqueras y por los medios de comunicación.

¿’Prosa rockera’ trazada desde un habla de evocaciones? Habla de unos cuarentones rockeros con el objetivo de enmarcar los espacios de su vida y hacerlo familiares a los lectores. Me interesaba el lenguaje vivo de estos personajes, reproducirlo en el empalme de sus vivencias de rockeros con la realidad.

¿Amalgama de diferentes perspectivas de las voces narrativas? Sí, en ese sentido hay un cruce de voces que oscilan entre el ‘yo-nosotros-él-tú’ en una inquietante y provocativa configuración discursiva.

¿Espacios narrativos correspondientes con los gestos de los personajes? Hay varios espacios concluyentes: el bar donde tocan, la habitación sucia donde ensayan, la taquería o el gimnasio. Entretejo, desde la imaginación, la realidad con las eventualidades de los personajes con el objetivo de edificar episodios que tienen anuencia en el texto, en la ficción.

¿Estructura de Lado A y Lado B, cada uno con 10 entradas como un disco de vinilo? Homenaje a los formatos de antaño. Cada subcapítulo toma el título del tema de una banda de rock: “Jump in the Fire” (Metallica), “Never Say Die” (Black Sabbath) o “Belly of the Beast” (Anthrax).

¿Nostalgia, humor, irritación, desesperación y esperanza? Esta novela es agridulce con interpolaciones en su cadencia narrativa y bifurcada tonalidad. Nostalgia en la confluencia de reflexiones y voluntades. Ira, decepción, desaliento y humor: elementos necesarios de la ficción que ensanchan la realidad.

¿Novela sólo para lectores conocedores del hard rock? Si algún lector que entre a estas páginas y no conozca de metal, en La Armada Invencible podrá verificar los laberintos y patrimonios que hay detrás de los ángulos estrepitosos de los guitarrazos eléctricos. Sí, es una novela descomedida y totalmente rockera.

