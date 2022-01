Apasionado manifiesto por el amor a los libros, lo mejor del 2021

Año 2021, segundo periodo de crisis sanitaria: la pandemia de Covid-19 produjo mermas considerables en la industria editorial en todo el mundo. Los libros impresos en lengua española no tuvieron presencia destacada en el mercado: los sellos españoles, argentinos, chilenos, peruanos o mexicanos —principales áreas editoriales en castellano— optaron por el formato Ebook. Hacemos una recapitulación de las mejores publicaciones aparecidas en México en medio de las eventualidades de estos doce meses aciagos. Repasamos las columnas El Convite/Las Claves —publicadas en este diario— y establecimos un diálogo con escritores, libreros e impresores para conformar dictámenes técnicos en balance con el laudo de lectores: nuestro punto de vista estableció precisiones. No pretendemos cifrar un sumario único. Presentamos un listado de publicaciones que marcaron tendencias por los valores estéticos durante 2021. Toda compilación antológica es incompleta. Toda categorización es parcial. Aquí están los títulos que dejaron huellas por su calidad literaria, no por el volumen de ventas ni por la popularidad. Significativa la presencia de voces femeninas: protagonistas de nuevas pautas en el panorama literario internacional.

El infinito en un junco



Autora: Irene Vallejo

Género: Ensayo

Editorial: Siruela

Fascinador ensayo sobre la historia de los libros: su impresión (libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles, de plástico, digitales) en un recorrido por los atributos y bonanzas de ese objeto donde el verbo ondula y asciende en los atajos del tiempo. Desbordada y fabulosa crónica protagonizada por miles de seres humanos (relatores orales, copistas, maestros, sacerdotes, traductores, mercaderes, traficantes...) que han hecho posible la existencia de los libros. De las primeras librerías, los talleres de copia manuscrita y los códices prohibidos hasta los lazos de los clásicos con el azaroso mundo contemporáneo. Apasionado manifiesto por el amor a los libros. Festín literario ineludible.

El expediente Anna Ajmátova



Autor: Alberto Ruy Sánchez

Género: Novela

Editorial: Alfaguara

Novela documental —collage narrativo—: sumario de hechos en torno a la autora del célebre Réquiem, la poeta víctima del terror estalinista. Itinerario por las rutas de la búsqueda de la voz lírica y asimismo, un inventario de asombrosas conjunciones. Densas noches de invierno, encierro domiciliario, el árbol, la ventana, la estatua. Prosa abrasadora, intensa, pródiga, armoniosa, sensual y compasiva que se entrelaza con los ecos de la prosodia de una misa de Haydn y un solo de Coltrane.

La tierra de la gran promesa



Autor: Juan Villoro

Género: Novela

Editorial: Random House

Juan Villoro presenta al documentalista Diego González, quien ha crecido en los años 60 y 70 de un México convulso y severo, pero que se aferra a ilusiones envueltas en acasos, vacilaciones, fugas y encuentros con el pasado. El autor de Efectos personales posa su mirada por entreveros de la sociedad mexicana contemporánea (violencia, narcotráfico...), y asimismo, por las secuelas de las redes sociales en la vida cotidiana. Texto político e íntimo de un acreditado relator de nuestro entorno.

El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes



Autora: Tatiana Tibuleac

Género: Novela

Editorial: Impedimenta

Fábula de sublime fiereza y asimismo, arropadora y compasiva: el pintor Aleksy acude al psiquiatra porque pasa por un periodo de bloqueo creativo; el médico le pide que rememore el último verano que estuvo en compañía de su madre. El tiempo se arremolina sobre el artista y la memoria se desborda. Vuelco de impresiones en que el resentimiento, la angustia y la irritación acuñan las remembranzas. Testimonio de correlaciones que develan las inestabilidades de las relaciones madre-hijo. Personajes en situaciones límites. Relato escabroso y conmovedor.

Sacrificios humanos



Autora: María Fernanda Ampuero

Género: Cuento

Editorial: Páginas de Espuma

Ampuero aborda la migración, violencia, hambre, horror y muerte que se anclan en los ojos del lector como clamores estrepitosos provenientes de espacios cotidianos. Repaso por los atroces intersticios de las inestabilidades de una sociedad de resquebrajaduras purulentas y ácimos entornos escoltados por el odio, el abuso y la impunidad. ‘Expiaciones humanas’ en los lindes de un amarradero de acuciante sobresalto que carcome a los marginales y los conmina al silencio para que la ilegalidad apuntale sus horcones.

Un perro rabioso



Autor: Mauricio Montiel Figueiras

Género: Ensayo

Editorial: Turner

Montiel Figueiras apela al ensayo, la crónica, el diario y referencias científicas con imágenes intercaladas de obras plásticas, fotogramas de filmes, carteles publicitarios y retratos de creadores habitantes del oscuro laberinto del desequilibrio anímico, para compartir su experiencia como víctima de la depresión. Texto deudor de Esa visible oscuridad, de Styron, y de Yoga, de Carrére. Escritura fragmentaria, iluminadora, intensa, melancólica que devela un cuerpo maltrecho y un ánimo atormentado.

Cuánto pesa una cabeza humana



Autor: Alfonso Armada

Género: Poesía

Editorial: Vaso Roto

Diario de un virus coronado por el miedo. Alfonso Armada en un extenso poema/artefacto que apela a conversaciones con Cioran, Ajmátova, Celan, Bashō, Tsvetáieva, Leopardi, Mandelstam, Weil, Anne Carson, Carolyn Forché, Szymborska o Louise Glück para especular e inquirir sobre los efectos de las incidencias de este presente mórbido y mortal. “Una estrategia contra el virus / insidioso / contra los vaivenes del ánimo. // Palabras / líneas cortas / segadas / en busca de sentido / como si la muerte / o la vida / lo tuvieran”.

Somoza

Autora: Ligia Urroz

Género: Autoficción

Editorial: Planeta

Pesquisa espiritual que rehace a una nación dibujada en los laberintos de la memoria de una niña. Ajuste de cuentas con el pasado: valiente despliegue de episodios íntimos a través de relatos de una familia cercana a Somoza. Del terremoto de 1972 (inicio de la revuelta en contra del tirano) a julio de 1979 (derrocamiento de la dictadura). Ligia-niña-adulta en la exposición de un lienzo que la asedia desde que descubrió que esa persona tan afectuosa con ella en la niñez cometió atrocidades y la depuso en total estado de orfandad.

Las voladoras



Autora: Mónica Ojeda

Género: Cuento

Editorial: Páginas de Espuma

Ocho relatos ubicados en pequeñas ciudades, comunidades, páramos, montañas donde el fanatismo y lo mítico, lo tangible y lo celestial se manifiestan en un espacio de ritos y de poesía. Índices suscritos en lo que los analistas han denominado gótico andino: pavor y divinidad en conjunciones suscritas por un conjuro común: “La muerte también nace”. Brujas que se transmutan a través del imaginario del páramo sudamericano. Ficciones untadas de las modulaciones de la rica tradición oral de Ecuador.

La pistola en el agua



Autor: Raúl Ortega Alfonso

Género: Novela

Editorial: Fondo Mixto

Promoción Cultura Sucre

Premio internacional de Novela Héctor Rojas Herazo Ciudad de Sincelejo 2020. La emigración vista a través de los gestos de dos expatriados en Miami en la lucha por subsistir: crónica de ilusiones y naufragios. Narrador de cáustica mirada enclavada en el sentido aciago de los avatares de la existencia. Índices de una fogosidad desbordada en los ángulos de la amistad y el desarraigo. Prosa de ritmo vibrante en diálogo con irónicas especulaciones.

Lo que el 20 se llevó



Autor: Varios Género: Crónica

Editorial: Cal y Arena

Veinte creadores de diferentes disciplinas (literatura, teatro, música, periodismo, neurociencia, academia...) dan testimonio de su itinerario por los callejones de la pandemia que azota al planeta desde los días iniciales del año 2020. Confirmaciones que develan trances íntimos frente a la incertidumbre de la crisis sanitaria derivada por la presencia del Covid-19.

Fantasmas en el balcón



Autor: Héctor Aguilar Camín

Género: Novela

Editorial: Random House

Relato enclavado en la amistad, la alegría, los excesos juveniles: la vida en aquella Ciudad de México de los años 60, hoy añorada en los ecos de la nostalgia. Una casa ubicada frente a un parque de jacarandas, habitada por seis amigos, quienes practican la camaradería como un acto de complicidad exuberante y auténtica.

El día que aprendí que no sé amar



Autora: Aura García-Junco

Género: Ensayo

Editorial: Seix Barral

Sorprendente e incitante ensayo donde García-Junco dilucida sobre una nueva forma de arrogar las relaciones sentimentales de pareja en el énfasis de la conjugación patente de conformidades asumidas tradicionalmente, las cuales están diseñadas desde los esquemas patriarcales.

Furia



Autora: Clyo Mendoza

Género: Novela

Editorial: Almadía

Personajes marcados por destinos enlazados y confusas heridas. Rabia en atajos manchados por inquietantes sueños de madres que nunca conocieron el amor, pero sí la violencia. Hijos desamparados y un canalla que pasa sus últimos años atado en un cuarto, terciado como un perro iracundo. Folios cuajados por la ternura y el miedo: prosa cadenciosa y poética atemperada con iconografías inolvidables.

Y líbranos del mal



Autor: Santiago Roncagliolo

Género: Novela

Editorial: Seix Barral

La novela más radical de Roncagliolo: Jimmy vive en Nueva York; pero, se ve obligado a viajar a Lima para cuidar a su abuela enferma. Traslado que lo lleva a descubrir el pasado negro de su padre vinculado con un escándalo de abusos sexuales a menores. Relato de formación imbuido en la búsqueda de la identidad, facturado en un formato de absorbente thriller.

Esos libros que te desbravan, que te doman, que te imponen el ritmo de lectura, que te quitan los nervios, no suelen encontrarse, pese a ser tan necesarios, en las primeras líneas de las mesas de novedades. El último de los descubiertos por mí se titula El infinito en un junco y es de Irene Vallejo Juan José Millás, Escritor

Otros títulos destacados:



​El árbol de las revoluciones Rafael Rojas. Ensayo. Turner.

​Cuentos Carlos Castán. Cuento. Páginas de Espuma

​Travesía del manglar Maryse Condé. Novela. Elefanta.

​Leer en los aviones Ana García Bergua. Cuento. ERA.

​La llama inmortal de Stephen Crane Paul Auster. Biografía. Seix Barral.

​Función de Mandelbrot José Homero. Poesía. Universidad Autónoma de Querétaro.

​Panza de burro Andrea Abreu. Novela. Elefanta.

​Las Primas Aurora Venturini. Novela. Tusquets.

Mugre Rosa Fernanda Trías. Novela. Random House.

