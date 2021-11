Apela a la memoria familiar

Ana Lucía Guerrero ha publicado relatos, ensayos y crónicas en diferentes medios nacionales. La literatura es una actividad paralela al desempeño como consultora en temas de seguridad y política. Circula en librería Y al polvo regresaremos (Lumen, 2021): debut novelístico de Guerrero, donde con humor, a través de una prosa espontánea, pronta y transparente invita a los lectores a un viaje por el México de los años iniciales del siglo XX.

“Tocado por la magia, la memoria y una valiente alegría, todo lo que pasa por esta historia asombra y fascina; sin duda la prosa, que juega como las adivinas”, asevera Ángeles Mastretta en referencia a este relato de improntas en que un habla enraizada en la memoria describe circunstancias –el México revolucionario—en la espiral de la ruptura de una familia que deja trazas imborrables en los lectores.

“Mi abuela Teresa vivió con la mente entretenida y los sentimientos quietos. Yo no la conocí en físico: su cuerpo se fundió con el tiempo trece años antes de que el mío respirara por primera vez. Aun así la recuerdo nítidamente, como si en serio la hubiera vivido y no fuera más que el mito que siempre ha sido…”, suscribe la narradora en capítulo inicial de esta fábula habitada por personajes entrañables: la abuela Teresa, el tío Cipriano, la madre Pachita, el primo Ventura, Leonor y Alicia, escoltados por los hijos de la abuela: uno, sacerdote; y el otro, soldado en la Primera Guerra Mundial.

“Es una novela de anécdotas familiares: me vi obligada a entrevistar a muchos integrantes de la familia. Comencé esta aventura narrativa en 2013, pero fue hasta el año 2015 cuando la ‘vomité’: no podía seguir con los retumbos por dentro. Proceso de escritura intermitente, en 2018 vino la corrección y ajuste de lo que los lectores tienen frente a sus ojos”, precisó en entrevista con La Razón, Ana Lucía Guerrero.

¿Relato presidido por las emociones? Sí, me atrevo a decir que el ritmo narrativo está impulsado por turbaciones, por evocaciones y sobre todo por la necesidad de resignificar el pasado.

¿Ecos del realismo mágico? Lo asumo, pero desde una apropiación muy personal.

¿Huellas de Arráncame la vida, de Mastretta? También lo asumo. Hay puntos afines entre mi personaje Leonor, enamorada de El General, y la Catalina Ascencio de la novela de Mastretta.

Personajes cordiales, inolvidables. ¿A partir de qué elementos los fue conformando? Ellos me ganaron, se apoderaron de la escritura. No hay un sentimiento pueril en su concepción, no los juzgo, pero el retrato es a veces cruel y asimismo, dialoga con la conmiseración.

¿Alicia, una alegoría del futuro? Ella es la que le proporciona los índices a Leonor para la indulgencia que necesita, para desnudarse de todas sus ligazones con el pasado. Recordar que Leonor es víctima de El General, quien extravía sus ilusiones.

