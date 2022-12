Argentina Durán interpreta obra del repertorio pianístico mexicano

Argentina Durán Fernández (Xalapa, 27 de diciembre de 1996) es la pianista de la Orquesta Sinfónica Nacional de México, quien acaba de lanzar su álbum debut como solista El sonido de la plata (Estudio 13, 2022) integrado por ocho composiciones axiomáticas del catálogo pianístico del siglo XIX/XX de México, complementadas con tres partituras de ella misma.

Once pistas que suscriben gozosos momentos en sonoridades de Danzas tropicales (I, II, III), de Ernesto Elorduy; Balada mexicana, de Manuel María Ponce; Vals capricho, de Ricardo Castro; Danzón No. 2, de Arturo Márquez; Primer tono del cuaderno de Maitines, de Sor María Clara; Variaciones, de José Damian Elízaga; Preludio (1, 2) y Reflejos, tres piezas escritas por Argentina Durán.

“Comencé a los 7 años de edad mis estudios de piano y a los 11 me presenté con la Orquesta Sinfónica de Xalapa tocando a Haydn. El repertorio escogido parte de todo lo que descubrí cuando cursé la Maestría en Interpretación de Música de Concierto en el Conservatorio Nacional. Conocí la obra de Ernesto Elorduy, pianista del siglo XIX que sella los finales del romanticismo mexicano; a la organista oaxaqueña Sor María, a Ricardo Castro y a Elízaga. Compositores del siglo XIX, quizás poco conocidos, a quienes quise interpretar en éste, mi primer disco como solista”, explicó en entrevista con La Razón, Argentina Durán, egresada del Chicago College of Performing Arts.

¿Se complementa el fonograma con composiciones de Ponce, Márquez y tres obras suyas? No podía faltar Ponce, músico pionero del nacionalismo mexicano y representante del impresionismo; amo los danzones de Arturo Márquez, uno de los mayores compositores actuales de México. Quise dar a conocer tres partituras mías: dos preludios y “Reflejos”, una pieza que la considero como una semblanza sonora de mi personalidad.

Argentina Durán, Pianista

Se aprecia a una concertina de madurez absoluta. ¿Cómo evalúa usted su trayectoria? Tengo 26 años, me falta mucho por aprender y mucho camino por recorrer. Reconozco que no soy aquella niña de 11 años interpretando el Concierto en do mayor de Haydn, he crecido. Determinante los estudios con el maestro Jorge Federico Osorio y, asimismo, la exploración que he realizado en la música de concierto mexicana. Me estimula ser parte de la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero, a esta aventura musical mía le falta un largo camino por transitar.

¿Pianistas que han sido reveladores en su formación? En primer lugar, Vladimir Horowitz, con él supe adentrarme en el cosmos de Chopin, de Debussy, de Rachmaninov y de Bach. Hay dos pianistas que me han influenciado mucho: la argentina Martha Argerich y la rusa Yuliana Avdeeva: dos magníficas intérpretes de Chopin. No puedo dejar de mencionar a Glenn Gould: su ejecución de Variaciones de Goldberg, de Bach, ha dejado reveladoras huellas emocionales en mí.

¿Compositores significativos? Bach, Vivaldi, Scarlatti, Mozart, Haydn, Chopin, Rachmaninov, Debussy, Schumann y Ponce. Estoy imbuida en la exploración de los compositores para piano del siglo XIX mexicano.

¿Dónde se puede adquirir el disco? Por ahora en mis presentaciones. Hace unas semanas lo presenté en Bellas Artes, ahí los asistentes lo compraron. Se va a estrenar en Spotify, Apple Music y Deezer el 27 de diciembre próximo.

El sonido de la plata