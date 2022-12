Daniel Nebot lamenta la precarización en el diseño gráfico

El diseñador español Daniel Nebot, quien es un referente de la gráfica corporativa, asegura que al tiempo que hay una democratización en el diseño gráfico, cada vez más se precariza esta labor.

“Esa especie de usar y tirar, de me encargas por la mañana un cartel y no tienes más interés que para ese día en las redes sociales sea muy llamativo, te hace pagarlo muy barato, lo tienes que hacer rápido y si lo haces así no puedes investigar grandes cosas. Se va depreciando la profesión y es un poco fastidioso esto”, lamentó Nebot.

El galardonado con el Premio de Diseño Generalitat Valenciana 2018 señaló que actualmente hay menos exigencias del cliente, pero no lo ve negativo porque se ha avanzado en otros ámbitos.

“Las exigencias del cliente son cada vez menores, casi no le interesan cosas muy concienzudas, muy bien hechas, tienen que ser cosas espectaculares, que generen mucho dinamismo, por eso vemos que carteles se parecen a lo que se presenta como tendencia en Pinterest, ¿eso es malo?, no, es simplemente una realidad, es democratizar eso, hay cada vez menos autores estrella o menos trabajo de calidad, pero la calidad media ha subido muchísimo”, apuntó.

El diseñador, quien ha trabajado en la imagen de vinos como Delmoro y Carmen o del Festival de Cambra al Palau, afirmó que esta realidad precarizada de la profesión tiene en algún momento “que parar, porque si no, todo el mundo va a terminar trabajando en la estación de un piso que le ha dejado alguien”.

. Gráfico: La Razón de México

Acerca de sus más recientes trabajos, como la identidad del 20 aniversario del Centro Cultural España en México, explicó que quiso expresar la riqueza cultural que comparten ambos países.

“Siempre imaginaba que sin saberlo, eran dos culturas que compartían el mismo océano. Como representación de los dos mundos elegí a dos personajes, uno era el caballo tan mexicano y tan europeo, y por otra parte, el jaguar, dos animales tan antagónicos que podrían ser muy buenos amigos, es decir, somos antagónicos, pero podemos hacer cosas divertidas e interesantes”, explicó.

Del diseño para la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Valencia externó que tomó en cuenta que todos lo entendieran. “Todo el mundo decía, podemos colocar como una flor, algo afectivo, lo que comentaba yo era no, tenemos que decir aquí se pincha, símbolo y jeringuilla, eso lo entiende todo el mundo y lo va a agradecer mucho, porque no tienes que preguntar nada”, compartió Nebot, quien formó parte del colectivo gráfico La Nave.