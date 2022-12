Navidad y Nuevo Año: Te recomendamos 5 libros para regalar en estas fechas

Navidad y Nuevo Año, dos momentos en que familiares y amigos intercambian regalos que van desde perfumería, joya, ropa, viajes, boletos para conciertos, discos y libros, entre otros presentes de acuerdo a las preferencias de los seres queridos y de los colegas de las aulas de estudios, vecinos o cuates de la oficina.

Para aquellos que tengan camaradas lectores, sugerimos aquí cinco títulos para obsequiarles a esos empedernidos del acto de leer.

1. "El profesor Zíper y las palabras perdidas", de Juan Villoro

Juan Villoro —autor de más de 30 libros, figura clave de la literatura hispanoamericana— regresa con los lances del profesor Zíper, esta vez acompañado por las ilustraciones de Rafael Barajas, El Fisgón.

En "El profesor Zíper y las palabras perdidas" (Fondo de Cultura Económica, 2022), nueva entrega de la serie donde escoltaremos a Alex en nuevos episodios en que tendrá que zanjar el enigma de los vocablos que empiezan a evaporarse.

En complicidad con los amigos Asdrubal y Julia, afronta a los que procuran fiscalizar el lenguaje, quienes están amparados por la Academia de Control y el terrible Criptograma. El entrañable profesor Zíper acude en su ayuda y pone a disposición sus inventos, con los cuales pueden salir del enredo.

Aparecen aquí el escritor Francisco Hinojosa y el caricaturista El Fisgón: personajes decisivos en el descifre de los nudos de esta fábula.

¡Toma nota! Te recomendamos obsequiarlo a niños y adolescentes adictos a las aventuras y a los enigmas de las palabras.

"El profesor Zíper y las palabras perdidas", de Juan Villoro Foto: Especial

2. "Pechos y huevos", de Mieko Kawakami

Novela que se ha convertido en un best seller internacional, elogiada por Haruki Murakami y, asimismo, integrante de la lista de los mejores libros del año 2020 del The New York Times, Electric Literature y Time.

Mieko Kawakami se inicia como poeta, sus narraciones han sido ensalzadas por el tono lírico con el que explora el cuerpo femenino y las disyuntivas éticas de la sociedad moderna.

“Pechos y huevos” (Seix Barral, 2021) aborda asuntos de la familia, el feminismo y de la clase trabajadora. Fábula jovial, inclemente, punzante y lúdica.

Despliegue de miedos, prejuicios, ilusiones y quebrantos en las acciones de personajes femeninos entrañables. Tragicomedia dilucidada en una atmósfera de sugestivo realismo. Mieko Kawakami es ‘la nueva estrella literaria de Japón’, según la crítica especializada.

¡Ojo! Recomendable para regalarlo a los amigos interesados en historias que abordan problemas sociales de actualidad.

"Pechos y huevos", de Mieko Kawakami. Foto: Especial

3. "La última condesa nazi", de Viruca Yebra

Viruca Yebra, periodista que trabajó en el diario ABC, en 2016 publica “El fuego del flamboyán”, que aborda la significativa emigración gallega a la isla de Cuba.

Aparece la novela “La última condesa nazi” (Espasa, 2021), ficción que narra las incidencias de Clotilde von Havel, acaudalada alemana esposa de un comandante de la Wehrmacht. Ante la ofensiva de las tropas soviéticas tiene que abandonar el castillo donde reside y se ve envuelta en la penuria y el exilio.

Relato que devela sus periplos por el Berlín destruido, el paso por Nueva York y el Londres de los 50. Ralf, un sobrino ex SS, la ayuda a instalarse en Marbella: refugio de nazis, artistas y aristócratas. Fábula que devela la gozosa estancia bohemia de estos transgresores, quienes disfrutan de la buena vida bajo el silencio de la España franquista.

¡Apúntalo! Recomendable para obsequiar a los interesados en la temática del holocausto y de la segunda guerra mundial.

"La última condesa nazi", de Viruca Yebra. Foto: Especial

4. "El hablador y el cojo", de Guillermo Sheridan

Catálogo de curiosidades que van del formato de la fábula, apuntes ensayísticos, semblanzas de escritores, reseñas de libros, apuntes de la pandemia, parodias teológicas y glosas de la idiosincrasia mexicana en convergencia con el sabor de los tamales oaxaqueños y el susto cotidiano de los temblores.

Los textos de "El hablador y el cojo" (Turner, 2022) son irreverentes marcados con un sarcasmo de gozosa elucidación. Despliegue de erudición, inteligencia, fisgoneo y desbordado humor.

¡Que no se te pase! Recomendable para conferir a los amigos o familiares adictos a la lectura de textos humorístico con temáticas actuales.

"El hablador y el cojo", de Guillermo Sheridan. Foto: Especial

5. “El último suspiro del conquistador”, de Pedro Miguel

Pedro Miguel (Guatemala, 1958): articulista, guionista, narrador y comentarista de Televisión, sus textos han aparecido en periódicos y revistas de México, España, Japón, Estados Unidos y Francia.

Destacan entre sus libros: “La fe del adversario” y “El caso de Virginia Farfan: la mujer diurética”. Publica “El último suspiro del conquistador” (Fondo de Cultura Económica, 2021) donde, a través de la curiosidad de que el último hálito de una persona pueda ser embotellado para luego restablecerlo en un cuerpo joven, se vale de las acciones de Jacinta, una joven antropóloga ofuscada que conduce al lector por parajes del presente, pasado y futuro.

La botella más que contener la postrimera exhalación de Hernán Cortés, es receptora de recelos y pasiones de cualquier ser humano. Novela alegórica en códigos de optimista lectura.

Atento: Recomendable para lectores interesados en la conquista de México y la figura de Hernán Cortés.

“El último suspiro del conquistador”, de Pedro Miguel. Foto: Especial

