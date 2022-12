AMLO reitera “pausa” con España y desata un agrio reclamo

El Presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó ayer la pausa diplomática con España, a pesar de la reunión de relanzamiento de relaciones anunciada el jueves por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, quien se reunió con secretarios de estado de aquel país en la Ciudad de México, en el marco de la XIII Comisión Binacional.

En su conferencia matutina, el mandatario afirmó que las relaciones con el país ibérico continúan interrumpidas, pues no se ha tenido una actitud de respeto con México.

“Continúa la pausa, porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo la atención de contestarme; le mandé cartas al Papá Francisco y me las contestó todas, y no necesariamente coincidíamos, ahora coincidimos más.

“Cuando le pedimos que para el reinicio, para iniciar una etapa nueva en las relaciones de México y España considerábamos importante un gesto de humildad, ofreciendo no sólo España, el Estado mexicano, perdón, disculpas por el exterminio, la represión, los asesinatos a los pueblos originarios, salen con que tenemos que agradecerles que vinieron a civilizarnos”, manifestó.

López Obrador también se refirió a las empresas españolas, de quienes aseveró que tienen “la misma actitud de prepotencia. Pues también, ya no es (el Presidente Felipe) Calderón, ya esto cambió”.

Continúa la pausa, porque no hay de parte de ellos una actitud de respeto. Le envié una carta respetuosa al jefe del Estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo la atención de contestarme

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Aseguró que los empresarios españoles recibieron privilegios por parte de los gobiernos en turno, por lo que ahora pagaron a los expresidentes Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña con permisos de residencia en España.

“Eso es normal, las empresas españolas fueron atendidas con privilegios durante los gobiernos de Calderón, del presidente Peña. Con Calderón había empresas consentidas, como Iberdrola, pero había otra antes.

“Repsol, ésa hizo negocios jugosísimos durante el gobierno de Calderón; desde Fox, pero fundamentalmente con Calderón. Ya después sabemos lo de Iberdrola, que nombra a Calderón miembro de su consejo de administración. Calderón, después de ser presidente, se vuelve empleado de Iberdrola, empresa española.

“Y en el caso del licenciado Peña, pues todos sabemos lo que significó la empresa OHL. De esa empresa salió el director de Pemex, Lozoya, y fue la empresa que hizo los segundos pisos hacia el Estado de México”, abundó.

El mandatario reaccionó molesto ante la solicitud del expresidente Calderón Hinojosa, quien se pronunció por expulsar del país a Abraham Mendieta, activista simpatizante de Morena, aplicándole el artículo 33 constitucional, lo que que consideró una ofensa: “A él hasta le voy a entregar un reconocimiento. Si hasta estoy pensando, aunque se enojen, en derogar, en que quitemos lo del 33, que viene desde la Constitución de 1857, porque ya cambiaron las cosas, este es un país completamente libre.

“Es como ayer que decían: ‘(Ricardo) Monreal votó en contra y hay que expulsarlo’, no, si no somos, con todo respeto, estalinistas para las purgas, si nosotros tenemos un nivel de desarrollo político de primer orden, un pueblo de lo más politizado del mundo”, manifestó.

El Gobierno de España rechaza tajantemente las declaraciones del Presidente de México sobre su majestad el rey, empresas españolas y sectores políticos de España. Dichas declaraciones resultan incomprensibles

Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Comunicado de prensa

López Obrador aclaró que sus críticas van dirigidos a los gobernantes, porque la relación que mantienen los pueblos es un asunto diferente: “Le tenemos mucho afecto y reconocimiento al pueblo español, esto es distinto. O sea, también no confundir la actitud de los pueblos con la de los gobiernos, suele pasar que es mucho pueblo para tan pocos gobiernos”.

En respuesta, el Gobierno de España rechazó de forma tajante las declaraciones de López Obrador, al asegurar que “continúa la pausa” en las relaciones con el pais europeo.

En un comunicado, el Ejecutivo ibérico refutó las acusaciones del mandatario mexicano sobre el Rey, las empresas y sectores políticos españoles, las cuales calificó de “incomprensibles”.

“Dichas declaraciones resultan incomprensibles tras una exitosa Comisión Binacional que tantos resultados concretos ha ofrecido. España favorecerá siempre el estrechamiento de los lazos fraternos, humanos, culturales, económicos y educativos entre nuestros dos países hermanos”, agregó.

Las declaraciones del Presidente chocan con el optimismo que mostró el Canciller, que un día antes había expresado su beneplácito por un relanzamiento de las relaciones bilaterales con España, luego de recibir al ministro de Asuntos Exteriores ibérico, José Manuel Albares; ambos participaron en la XIII Comisión Binacional.

“Un éxito la Comisión Binacional con España. Nuestra gratitud a José Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores de España, y a las ministras y ministros del gobierno que le acompañaron. ¡Enhorabuena!”, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.

En concordancia, el ministro español de Asuntos Exteriores agradeció la hospitalidad española y confió en que se podría profundizar en las relaciones bilaterales.

“Gracias Marcelo Ebrard por el impulso para la celebración de la XIII Comisión Binacional España-México para continuar profundizando nuestras relaciones bilaterales y somos dos países hermanos con lazos cada vez más fuertes, sólidos y dinámicos”, tuiteó.

Incluso reconoció a la Cámara Española de Comercio como el puente que ha unido a ambos países desde hace más de un siglo.

Cuestionado por la polémica “pausa” en las relaciones que López Obrador reclamó en febrero pasado, Albares dijo el jueves en que “es imposible pausar la relación entre dos países hermanos, entre miles de españoles y mexicanos que todos los años cruzan el Atlántico” y que esas relaciones “año a año van creciendo”.