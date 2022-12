Renuncias, violencia y 22 muertos en Perú

Los ministros de Educación de Perú, Patricia Correa, y de Cultura, Jair Pérez, presentaron su renuncias a una semana de juramentar en el cargo, en protesta por las manifestaciones violentas en el país que han dejado al menos 22 muertos y 200 heridos y la imposición del Estado de Emergencia en el país.

En una carta publicada en su cuenta de Twitter, dirigida a la presidenta Dina Boluarte, Correa expresó: “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte.

“Las circunstancias que me llevaron a aceptar esta alta responsabilidad ha sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que compromete el futuro de la República, dentro de los marcos democráticos e institucionales”, expuso.

El pronunciamiento indica además que “nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”.

Patricia Correa sostiene, por último, que “como país debemos y tenemos la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzca a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas”, y culmina con la frase: “agradecida por la confianza, deseo que tome las mejores decisiones por el bien de nuestro Perú”.

En tanto, el saliente ministro de Cultura aseguró en su carta a Boluarte que lamenta “los lamentables sucesos acontecidos en el país, que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas, hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”.

Correa y Pérez juraron como ministros de Estado el sábado 10 de diciembre como parte del nuevo Gabinete del gobierno de Dina Boluarte, quien asumió el poder el 7 de diciembre, luego que Pedro Castillo fuera destituido por intentar dar un autogolpe y cerrar el Congreso de la República.

Las críticas al gobierno de Boluarte no han cesado tras dar el control del orden público a las Fuerzas Armadas, lo que ocasionó ocho muertos y más de 50 heridos en el primer día de la declaratoria de Estado de Emergencia en todo el Perú.

Las protestas en Ayacucho provocaron un enfrentamiento entre pobladores y soldados del Ejército peruano en el aeropuerto y diferentes calles de la capital ayacuchana.

Más tarde, el Congreso de Perú rechazó la reforma constitucional que adelantaría las elecciones generales para presidente, vicepresidente y legisladores por falta de apoyo. La votación quedó en 49 a favor, 33 en contra y 35 abstenciones.

Con esto, obliga a extender el mandato constitucional de Dina Boluarte hasta el 2026, siempre y cuando no presente su renuncia o proceso de destitución por parte del Congreso de Perú.

El adelanto de elecciones generales buscaba calmar las violentas protestas de la última semana devenidas tras la destitución de Pedro Castillo como presidente. Sin embargo, en el Congreso fueron insalvables las discrepancias entre las bancadas de izquierda, que piden incluir una consulta a la población sobre la posibilidad de hacer una asamblea constituyente y elaborar una nueva Constitución, y el rechazo de los bloques legislativos de derecha.

En ese contexto, Dina Boluarte anunció que viajará a las regiones del interior del país para escuchar todas las demandas y necesidades de la población de esas zonas.

“Todos estos esfuerzos, con un claro objetivo: recuperar la paz social en el país”, indicó la presidenta desde la Escuela Militar de Chorrillos, en donde participó de la ceremonia de graduación de 270 nuevos oficiales del Ejército.